Nowy most w Podjuchach. Usprawni żeglugę i ruch pociągów

Firma Budimex przebuduje most kolejowy na Regalicy w szczecińskich Podjuchach. Długo wyczekiwana inwestycja jest jednym z kluczowych elementów ochrony przeciwpowodziowej. Obecna konstrukcja mostu utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje akcje lodołamania. W poniedziałek na statku białej floty w pobliżu zwodzonego mostu podpisano umowę w tej sprawie.

- To jedna z największych inwestycji w historii Wód Polskich w Szczecinie. Zadanie istotne z punktu widzenia transportu, żeglugi śródlądowej, ale i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez ułatwienie prowadzenia akcji lodołamania - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Koszt inwestycji to ponad 340 mln zł.

Most będzie przebudowany do końca 2023 roku. Obecna konstrukcja przeprawy na Regalicy charakteryzuje się niskim prześwitem przęsła stałego, co bardzo ogranicza możliwości żeglugi śródlądowej. Jedynie podnoszenie zwodzonego przęsła umożliwia przepływ barek, jednostek technicznych oraz lodołamaczy, których akcje są utrudnione. Sama czynność podnoszenia przęsła dodatkowo jest niezwykle czasochłonna i wymaga

...