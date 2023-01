Młoda lewica zostawiła posłowi Dobrzyńskiemu czek

Działaczom młodzieżówki Nowej Lewicy nie podoba się, że Leszek Dobrzyński, szczeciński poseł Prawa i Sprawiedliwości, tylko trzy razy zwołał obrady sejmowej podkomisji do spraw niepełnosprawnych, której jest przewodniczącym. Dlatego pozostawili pod jego biurem pewien prezent...

- Pan poseł przez całe trzy lata pełnienia funkcji przewodniczącego zwołał komisję zaledwie trzy razy, za co wziął 38 tysięcy złotych - powiedział Jakub Kalbarczyk, przewodniczący Zachodniopomorskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów, podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami. - Przygotowaliśmy dla niego symboliczny czek na tę kwotę. Chcemy mu go przekazać. Niech przeleje pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w przeciwieństwie do jego działań w Sejmie realnie wspiera osoby, które potrzebują pomocy, w tym osoby niepełnosprawne.

Zdaniem Saszy Kordzielewskiego poseł Dobrzyński powinien zrezygnować z funkcji przewodniczącego. Według działacza lewicy podkomisja w obecnym kształcie nie ma żadnego sensu - choć oczywiście problemami osób niepełnosprawnych politycy powinni się zajmować. W ocenie działaczy lewicy jest wiele podkomisji, które się zbierają tylko po to, aby politycy Prawa i Sprawiedliwości pobierali uposażenie.

- Jako lewica poparliśmy postulaty strajku opiekunów osób niepełnosprawnych - przypomniał Jakub Kalbarczyk. - Jest po prostu żartem zasiłek, jaki pobierają te osoby, z jednoczesnym zakazem pracowania. Nie dość, że ten zasiłek w żaden sposób nie pozwala utrzymać rodziny, to jeszcze rzadko pokrywa same koszty rehabilitacji czy leków. Trzeba zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia.

Działacze posła w biurze nie zastali. Dlatego pozostawili czek pod drzwiami.

Leszek Dobrzyński już odnosił się do tej sprawy. Tłumaczył dziennikarzom sejmowym, że podkomisja nie zbierała się z powodu pandemii. Stwierdził, że efekty jej prac należy rozliczyć pod koniec kadencji Sejmu. ©℗

(as)