Mieszkania jak z horroru. W ścisłym centrum Szczecina

Grzyb na ścianach. Zapach wilgoci. Zdewastowane toalety na półpiętrach. Puste mieszkania na parterze zamienione w piwnice. Klimat, ogólnie rzecz biorąc, postapokaliptyczny. W takich warunkach mieszka się kamienicy przy ul. Bolesława Śmiałego 73 w Szczecinie.

- Dostałam lokal w programie "Mieszkanie za remont" osiem lat temu - opowiada pani Urszula. - Po pierwszej zimie wyszła mi wilgoć. Apelowałam do ZBILK-u. Stwierdzili, że 5 lat pomieszkam i mogę się zamienić. Chciałam się zamienić, wybuchła pandemia, wystąpiłam do ZBiLK-u o mieszkanie zamienne. Do tej pory nie uzyskałam odpowiedzi. Czuję się oszukana. Zrobiłam już dwa kosztowne remonty - skuwałam tynki, wymieniałam instalacje - które nic nie dały.

Wilgoć niszczy zdrowie i meble

Pani Urszula podkreśla, że przez wilgoć zaczęła chorować. Mówi, że z powodu wilgoci strzelały bezpieczniki. Musiała dwa razy wyrzucać meble, które przegniły. A wszystko, czego chce, to suchy i ciepły lokal, w którym nie bałaby się mieszkać.

- Ludzie z eksmisji mają lepsze warunki mieszkaniowe - mówi z goryczą. - Mają ciepło, sucho, nie śmierdzi im. Płacę duży czynsz, 650 złotych, za mieszkanie komunalne, które się nadaje tylko do socjalu. Nie tylko ja tak mieszkam. Wiele osób w śródmieściu ma takie same problemy.

- W kamienicy przy ul. Bolesława Śmiałego 73 mieszkam od trzydziestu lat - dodaje pani Wanda Antkiewicz. - Toaleta jest na półpiętrze. W bardzo złym stanie. Boję się wyjść do własnej toalety. Brama jest otwarta, przychodzą tu dziwni ludzie.

Mieszkania w zaniedbanych kamienicach

Sprawą zainteresowali się politycy Solidarnej Polski. Radny Dariusz Matecki uważa, że program "Mieszkanie za remont" będzie miał sens tylko wtedy, jeśli szczecinianie będą dostawali lokale, które nadają się do życia. Twierdzi, że zgłasza się do niego coraz więcej osób, które otrzymały mieszkania za remont, i są w podobnej sytuacji.

- Mieszkania w programie "Mieszkanie za remont" często są w kamienicach, o które miasto od wielu, wielu lat nie dbało - opowiada Matecki. - To się powtarza: mieszkaniec wydaje swoje pieniądze na remont, żeby mieszkać w mieszkaniu komunalnym, po czym z winy miasta, przez to, że budynek jest nieogrzany, nie ma izolacji, to mieszkanie pleśnieje.©℗

