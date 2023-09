Matecki zarzucił kłamstwo Tuskowi i Ochojskiej

Fot. mat. organizatorów

Kłamstwo na temat polskich Lasów Państwowych zarzucił Donaldowi Tuskowi i Janinie Ochojskiej radny Dariusz Matecki z Suwerennej Polski, który kandyduje teraz do Sejmu.

Na zorganizowanej we wtorek (26 września) konferencji prasowej wystąpił on razem z Michałem Gzowskim, pełnomocnikiem społecznej inicjatywy ustawodawczej „W obronie polskich lasów”. W czasie konferencji radny wezwał Janinę Ochojską oraz Donalda Tuska do publicznej debaty na temat stanu polskich lasów.

- Większość wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, które dzisiaj padają w przestrzeni publicznej to skrajny atak na Lasy Państwowe. Powiem wprost, Donald Tusk - jesteś kłamcą mówiąc, że polskie Lasy Państwowe sprzedają drewno do Chin. To wszystko podłe i obrzydliwe kłamstwa powtarzane przez Tuska i powtarzane przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Mówię to w czasie wyborów, jeżeli kłamię, to Donald Tusk może mnie pozwać - twierdził Dariusz Matecki.

(ip)