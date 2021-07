Marszałek mobilizuje do szczepień. Czterysta tysięcy dla gmin

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz chcąc zachęcić mieszkańców regionu do szczepień, ogłasza konkurs dla lokalnych samorządów. Gminy Pomorza Zachodniego, które do końca sierpnia br. uzyskają najwyższy wzrost wskaźnika wyszczepienia przeciwko covid-19, otrzymają nagrodę w wysokości 100 tys. złotych.



Celem konkursu „Zachodniopomorski Lider Szczepień” jest przekonanie do nich mieszkańców - promocja szczepień jako skutecznej metody w walce z Covid-19 oraz zwiększenie poziomu zaszczepienia ludności w regionie. Nagrody trafią do gmin, które w okresie od ogłoszenia plebiscytu do końca sierpnia br. osiągną najwyższy wzrost wskaźnika wyszczepienia. Dane pochodzić będą ze strony poświęconej szczepieniom: www.gov.pl (zakładka: szczepienia gmin), gdzie codziennie publikowane są aktualne zestawienia dotyczące szczepień.



Nagrody otrzymają cztery gminy z najwyższym wskaźnikiem wakcynacji wybrane spośród 4 kategorii: do 4,5 tys. mieszkańców, powyżej 4,5 tys. -7 tys. mieszkańców, powyżej 7 tys.- 14 tys. mieszkańców oraz powyżej 14 tys. mieszkańców. Wyniki konkursu poznamy we wrześniu. Do każdego z wyróżnionych samorządów trafi 100 tys. zł. W sumie na nagrody przeznaczono 400 tys. zł.



- Jak widzimy, ogólnopolskie kampanie nie przynoszą spodziewanych efektów. Wciąż wiele osób jest sceptycznie nastawionych do kwestii szczepień. W mojej ocenie należy zaangażować działających lokalnie wolontariuszy, ludzi dobrej woli, wójtów, szefów osiedli, sołtysów, by tempo szczepień zwiększać, aby przekonać do szczepienia każdą niezaszczepioną osobę. W tym celu zorganizowaliśmy konkurs, który ma promować aktywne postawy wobec tego wielkiego wyzwania jakim jest program szczepień – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.



Aktualnie w Polsce w pełni zaszczepionych jest blisko 17 mln osób. Na liczącym 1,7 mln mieszkańców Pomorzu Zachodnim podwójną dawką jest zaszczepionych blisko 720 tys. osób (42 proc.).



Na przełomie sierpnia i września do Polski może dotrzeć czwarta fala pandemii wywołana mutacją Delta. Eksperci nie mają wątpliwości, że liczba zaszczepionych powinna być znacznie większa. Tylko w ten sposób unikniemy kolejnych zakażeń i powikłań wywołanych chorobą Covid-19.

(gan)