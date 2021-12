Maraton pisania listów w Szczecinie

W sobotę 11 grudnia Amnesty International Szczecin organizuje akcję „Tramwaj do praw człowieka” w ramach Maratonu Pisania Listów 2021. W trakcie wydarzenia członkowie Amnesty International będą jeździli zabytkowym tramwajem po ulicach Szczecina i zachęcali szczecinian do pisania listów w obronie praw człowieka. Chętne osoby będą mogły za darmo wsiąść do pojazdu i korzystając z przygotowanych kartek, długopisów oraz wzorów tekstów, napisać list w obronie wybranego bohatera tegorocznego maratonu.

Akcja potrwa w godzinach 13-15. Trasa przejazdu (wraz z godziną przyjazdu na poszczególne przystanki): Zajezdnia Pogodno (13:00) – plac Gałczyńskiego (13:09) – Turzyn (13:15) – Brama Portowa (13:20) – Stocznia Szczecińska (13:33) – Pomorzany (13:53) – plac Szarych Szeregów (14:06) – plac Rodła (14:09) – Las Arkoński (14:26) – Głębokie (14:33) – Zajezdnia Pogodno (14:37).

Maraton Pisania Listów to coroczna akcja Amnesty International zapoczątkowana w 2001 r. przez warszawską grupę lokalną. Odbywa się zawsze w okolicach 10 grudnia, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (w rocznicę uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). W trakcie maratonu uczestnicy piszą listy do przedstawicieli tych państw, które bezpodstawnie więżą działaczy na rzecz praw człowieka. Co roku Amnesty International wybiera 10 do 12 osób, w obronie których będą pisane listy.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/12WedciqF.

(Ksz)