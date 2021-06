Piłka nożna. Flota wypuściła zwycięstwo w doliczonym czasie

UNIA Janikowo - FLOTA Świnoujście 1:1 (0:1); 0:1 Paweł Iskra (32), 1:1 Adam Konieczny (90+4).

FLOTA: Kalinowski - Kołat, Stasiak, Wiejkuć, Bedliński - Prawucki, Tarasewicz (84 Staniszewski), Kopeć (65 Szewczuk), Peda (90+3 Harkot), Adamski (57 Wawrzyniak) - Iskra (90+1 Kuzio)

Walczący o utrzymanie zespół z wyspy Uznam uzyskał prowadzenie po pół godzinie gry po wrzucie z autu Tarasewicza, dobrym zagraniu Prawuckiego i dokładnym strzale czołowego snajpera Iskry. Później gospodarze zaatakowali dążąc do wyrównania i przycisnęli Flotę, która jednak długo dzielnie się broniła, stawiając czoła nie tylko rywalom, ale i ogromnemu upałowi. Zespół ze Świnoujście przeprowadzał też groźne kontry, po których mógł podwyższyć rezultat. W końcówce trener Floty Marcin Adamski dokonał trzech zmian, w tym dwóch w doliczonym czasie, ale nie udało się dowieźć do końca skromnego prowadzenia. W czwartej doliczonej minucie, po dalekim wrzucie z autu i zamieszaniu, Konieczny doprowadził do wyrównania. ©℗ (mij)