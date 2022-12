Lewica: wdowia renta i Polska po PiS-ie. Pomysły na czas kryzysu ekonomicznego

REKLAMA

Komentarze

Paszoł won 2022-12-05 17:41:49 Jaka nowa, skoro zgrani towarzysze.

itd 2022-12-05 17:37:12 Przeciez to wasz przyszly koalicjant platfusy na czele z ryzym zmiiejszyli zasilek pogrzebowy,Nikt normalny nie da sie nabrac na wasze obiecanki.Poszli won!

Swojak 2022-12-05 17:10:59 Gdy patrzę na szemranego Wieczorka, to odechciewa mi się podwieczorka. I lewicy...

czytam 2022-12-05 16:29:45 Sorry/nowa lwica/- kółko hobbystyczne?

a skąd finansowaniel 2022-12-05 16:18:39 czy lewica wie ile te zachcianki będą kosztować i skąd wziać jak w zusie deficyt

student Balcerowicza 2022-12-05 16:14:11 Już wiem dlaczego nie zagłosuję na Lewicę. Ten populistyczny program to tylko pompowanie inflacji, skończy się tak jak z Gierkiem i Jaruzelskim gdzie mieliśmy nominały banknotów po 2 miliony złotych. Chyba ktoś na głowę upadł że emerytura ma być dziedziczona przez wdowę po Policjancie. Policjant może ma wyższą emeryturę od nauczycielki, w co wątpię, ale to jest jego emerytura mundurowa za narażanie życia i zdrowia na służbie. Że też do parlamentu wysyłają nieuków

sklepy 24h 2022-12-05 16:09:29 Ja do Lewicy w kwestii działania sklepów monopolowych 24h i możliwości bezkarnego picia alkoholu na bulwarach. Ten postępowy program niedawno był prezentowanych przez Młodą Lewicę i został dobrze przyjęty w społeczeństwie. Dlaczego Nowa Lewica nie przedstawia tego programu do wdrożenia, dlaczego młodych się tak spycha na margines panie pośle Wieczorek?

zusiec 2022-12-05 16:03:46 Lewica chce, aby wdowa mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 proc. renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 proc. swojej emerytury. No tak ale kto wypracował emeryturę, zmarły mąż czy wdowa? To nie spełnia podstawowych zasad prawnych to jest typowe lewicowe rozdawnictwo medialne. Dwa razy obiecać to jak raz dać. Już obiecywali 100 milionów i drugą Japonię