Lewica: mieszkania są zbyt drogie. Zamrozić WIBOR

POpuliści

2022-04-20 16:27:55

wibor jest ustalony przez 30 najwiekszych banków na zasadzie rynkowej.Jak mozna to zamrozić?czy lewica czasami sie nie osmiesza.Wraz ze wzrostem rat rośnie też cena mieszkania to jest powiązane.sprzedawałem w 2000 roku 56 metrowe mieszkanie za 96 000 zł dzisiaj ono jest warte ok 400 000.w tym samym roku kupiłem za ok 300 000 zł 140 m kw domek na działce 700 m kw.na warszewie dzisiaj jego wartość to ok 1 200 000.Czy lewica nie wie co to jest wartośc pieniądza w czasie .