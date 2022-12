Kwestionowała szczepienia przeciwko COVID. Kontrowersyjny wyrok sądu lekarskiego

Okręgowy Sąd Lekarski w Białymstoku wymierzył lekarce dr Dorocie Sienkiewicz karę roku pozbawienia prawa do wykonywania zawodu za opublikowany w internecie filmik, w którym krytykowała szczepionki przeciwko COVID-19 dla dzieci i młodzieży. Lekarka może się odwołać do Naczelnego Sądu Lekarskiego. Dzieje się to wszystko w czasie, kiedy weryfikowana jest wiedza na temat skutków szczepień, kiedy ujawniane są nowe fakty dotyczące właściwości szczepionek przeciwko COVID-19 i gdy przywracani są do pracy, na przykład we Włoszech, lekarze zawieszeni za niezaszczepienie się lub kwestionowanie zasadności szczepień.

Z informacji opublikowanej przez PAP wynika, że lekarka jest obwiniona o to, że w opublikowanym w internecie na stronie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, którego jest prezesem, wystosowała apel wideo do młodych Polaków, w którym jako lekarz pediatra wystąpiła przeciwko szczepieniom na COVID-19. Oskarżenie wnosił okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w OIL w Białymstoku.

Zdaniem sądu lekarskiego w nagraniu pojawiły się informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, „umniejszyła ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u dzieci i młodzieży”, „zanegowała ryzyko transmisji wirusa Sars-CoV-2” z dzieci i młodzieży na osoby starsze, „zakwestionowała wskazania i skuteczność szczepień przeciw COVID-19 u dzieci i młodzieży oraz podała w wątpliwość możliwość uzyskania pomocy medycznej w razie wystąpienia powikłań poszczepiennych”.

Zdaniem sądu „działała na szkodę całego społeczeństwa, propagowała postawy antyzdrowotne oraz podważyła zaufanie do zawodu lekarza”.

Innego zdania byli obrońcy lekarki. Sąd jednak nie wziął pod uwagę ich argumentów, nie uwzględnił naukowych faktów ujętych w „Białej księdze pandemii koronawirusa”, nie przesłuchał wskazanych przez obronę ekspertów.

Z lekarką solidaryzuje się również dr Marcin Sowiński ze Szczecina, który wielokrotnie kwestionował metody walki z tzw. pandemią koronawirusa w Polsce.

– Jako Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei w pełni solidaryzujemy się ze stanowiskiem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców: „…W trakcie jawnego posiedzenia sędziowie wielokrotnie naruszali prawo, w tym prawo o izbach lekarskich z 2009 r. (art. 61, 79). Arogancja i lekceważenie były bezprecedensowe. «Sąd» nie odniósł się do żadnego z 65 argumentów obrońcy mec. Arkadiusza Teteli ani dr Doroty Sienkiewicz, w tym do publikacji naukowych z «Białej księgi pandemii koronawirusa». Stwierdzono, że nieprzydatne będą zeznania biegłego powołanego przez obrońcę – dr. n. med. Piotra Witczaka.

Nie wpuszczono na salę obrad osób zaufania społecznego. Uniemożliwiono nagranie przebiegu posiedzenia sądu przez dziennikarzy, wypraszając ich siłowo z sali w otoczeniu ochroniarzy, wzywając policję” – przytacza Marcin Sowiński, lekarz i członek zarządu Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei. – Przypomina mi się propaganda stalinowska i komunistyczna o tym, że tylko jedna określona grupa ludzi ma rację, a gdy ktokolwiek wypowiadał się wbrew stanowisku tej jedynej partii, był prześladowany. Gdzie szacunek i prawo do odmiennych poglądów? W dodatku opartych na dowodach naukowych?

Dr Marcin Sowiński uważa, że prześladowani lekarze mogą czuć się pokrzywdzeni przez niesłuszne metody pracy sądów lekarskich.

– Powinni podawać sędziów swoich spraw z izb lekarskich do Naczelnej Izby Lekarskiej w obronie swoich praw, osobnymi postępowaniami. Sądzę, że należy kontynuować społeczną dyskusję na temat rozwiązania izb lekarskich w obecnym umocowaniu ustawowym i zmiany przepisów w taki sposób, żeby to prawa do wolności osobistej, pracy zgodnej z wiedzą i sumieniem były naprawdę chronionymi wartościami w Polsce w środowisku lekarzy. Nie może być tak, że dyskusje naukowe i merytoryczne są tematem prac sądów izb lekarskich, podczas gdy sądy te zostały powołane do karania za błędy lekarskie, gdzie występuje konkretny, poszkodowany przez lekarza z imienia i nazwiska, jego pacjent, jest konkretny uszczerbek na zdrowiu, a tu są nieznani poszkodowani, bez imienia i bez nazwiska, nieznane szkody, a tylko potencjalnie istniejący, w wyobraźni orzekających o wyrokach sędziów – mówi Marcin Sowiński. – Podkreślam, że należy dać szansę na zbadanie zgodności z prawem karnym i cywilnym tych wszystkich orzeczeń i postępowań tzw. sądów lekarskich, które de facto sądami prawdziwymi w Polsce nie są. Niech rozstrzygają teraz te kwestie prawdziwe sądy rejonowe karne i cywilne. Na przykład, w sprawie co najmniej 8 rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia w Polsce w związku z nakładaniem kar za tzw. lockdowny jest już prawie 400 prawomocnych wyroków sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego uznające je za niezgodne z ustawami i konstytucją. Tu też są liczni pokrzywdzeni, przedsiębiorcy, ukarani niesłusznie przez sanepidy, a teraz to oni otrzymują zwrot pobranych niezgodnie z prawem kar i mogą starać się o odszkodowania.

(r.)