"Kurier"na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie wzbudza mieszane uczucia najczęściej u tych, którzy obiektu nie widzieli, ale twierdzą, że zakłóca on krajobraz tej miejscowości.

11-piętrowy budynek, w którym będzie ok.1000 pokoi, restauracje, kawiarnie, sale konferencyjne, boiska sportowe i oczywiście część wodna (baseny wewnętrzne jak i zewnętrzne z największym w Polsce o wymiarze 100 na 50 metrów) skłania do przypuszczeń, że obiekt spotka się ze sporym zainteresowaniem turystów jak również okolicznych mieszkańców, którzy będą mogli przez cały rok korzystać z wodnych atrakcji, których w tym rejonie brakuje.

Obiekt robi wrażenie swoim rozmachem, ale inwestor Tadeusz Gołębiewski znany jest z tego, że lubi przestrzeń. „Zwykłe” dwuosobowe pokoje mają po 50-60 mkw., a dla chętnych i zasobnych w gotówkę są potężne apartamenty z wannami do masażu i innymi atrakcjami.

Kiedy hotel zostanie oddany do użytku? Pierwotnie planowano, że rok temu, ale pandemia wyhamowała tempo prac. Nie podejmuję się zatem, w przeciwieństwie do innych dziennikarzy, podania terminu. Do zakończenia - wewnątrz oraz na zewnątrz - zostało jeszcze sporo prac, które są pracochłonne i wymagają staranności.

Nie ma co ukrywać, że są problemy z pracownikami oraz materiałami budowlanymi, jak chociażby z kafelkami, których na rynku brakuje. Trwają prace na zewnątrz obiektu, powstały już parkingi oraz drogi dojazdowe. Wybudowano podziemne wjazdy dla samochodów dostawczych i odbierających śmieci. Odrębne wjazdy będą do parkingów podziemnych dla gości. Zatrudnienie w hotelu znajdzie prawie 500 osób, ale na razie nie jest prowadzona rekrutacja.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI