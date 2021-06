Hotel Gołębiewski budzi emocje

U jednych obiekt ten wzbudza zachwyt, a u innych słowa krytyki. Zdarza się, że nawet ci, którzy go nie widzieli, twierdzą, że jest to potworek i zakłóca krajobraz nadmorskiego Pobierowa. Wypowiadał się na ten temat niedawno Jan Śpiewak - prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, który wie, że jest to budynek, który nie powinien powstać. Ba, ogólnopolska gazeta, która cytowała te słowa, zamieściła stare zdjęcie, na którym obiekt jest wybudowany w połowie.

Obiekt natomiast stoi już w całości, ale nie widać go z plaży, a tym bardziej z Pobierowa, gdzie zdaniem niektórych zakłóca krajobraz. Hotel powstaje na zachodnim końcu ul. Grunwaldzkiej i z miasteczka go nie obejrzymy. Można go ujrzeć z tarasu widokowego w Trzęsaczu.

Wbrew obiegowej opinii, budynek stoi z daleka od plaży i nie będzie jej zacieniał, jak to będzie miało miejsce w przypadku powstającego w Międzyzdrojach apartamentowca tuż nad brzegiem Bałtyku.

Hotel Gołębiewski od dwóch lat powstaje w Pobierowie, na terenie byłej bazy wojskowej. Biznesmen z Mikołajek Tadeusz Gołębiewski nabył go od gminy Rewal za 50 mln zł i

