Marchewka: Słono zapłacimy za awanturnictwo Kaczyńskiego; Matecki: Nie chcę, aby Polska stała się kolonią

Z posłem Platformy Obywatelskiej Arkadiuszem MARCHEWKĄ rozmawia Alan SASINOWSKI

- Opozycja twierdzi, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ale przecież Polacy to najbardziej euroentuzjastyczny naród w Europie. Próba polexitu to polityczne samobójstwo, żadna partia się na to nie zdecyduje. Więc dlaczego mamy wierzyć w ostrzeżenia opozycji?

– Wystarczy posłuchać tych, którzy do niedawna byli w PiS, a dziś są w Trybunale Konstytucyjnym. Krystyna Pawłowicz mówiła, że jest przeciwniczką Unii Europejskiej, a flagę UE nazywała szmatą. Słuchając tych wypowiedzi, nie mam żadnych wątpliwości, że w PiS są ludzie opowiadający się przeciwko obecności Polski w zjednoczonej Europie. Mimo że Polacy chcą być w Unii, to PiS będzie obrzydzał wspólnotę europejską, będzie opowiadać niestworzone rzeczy o tym, że Polska traci na członkostwie w Unii, co jest zupełną nieprawdą. Obawiam się, że z czasem te kłamstwa mogą okazać się skuteczne, bo do wielu Polaków dociera tylko rządowa propaganda wylewająca się z mediów publicznych. W Wielkiej Brytanii politycy, którzy zaproponowali referendum, byli przekonani, że obronią Unię Europejską. Ale eurosceptycy tak zmanipulowali opinię publiczną, że Brytyjczycy zagłosowali za brexitem. Myślę, że Kaczyński może chcieć zrealizować podobny scenariusz.

...