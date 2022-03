Dariusz Matecki: "Sowieckie pomniki powinny zniknąć!" Rozpoczęło się zbieranie podpisów

Po tym, jak rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę, apel w sprawie wymazania z miejskiej przestrzeni komunistycznej symboliki, rozesłał do polskich samorządów Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. ©℗

Dla autorów tej inicjatywy kluczowe jest to, co dzieje się teraz na Ukrainie. A tam Rosja pokazuje swoje prawdziwe, czyli zbrodnicze oblicze - które my, Polacy, doskonale znamy.

- Prezydent Piotr Krzystek odrzucił apel radnych PiS w tej sprawie, a zatem jeśli nie podobała mu się inicjatywa polityczna, to może przychylniej spojrzy na inicjatywę obywatelską - mówi Matecki. - Symboliczne jest to, że pod naszym apelem podpisały się osoby znane ze swojego sprzeciwu wobec komunizmu, na przykład Romuald Chudzik, Waldemar Brygman, Bolesław Potocki. Zbierzemy wystarczającą liczbę podpisów przed najbliższą sesją Rady Miasta.

Dariusz Matecki, lider Solidarnej Polski w województwie zachodniopomorskim i radny miejski Szczecina, apeluje do prezydenta Piotra Krzystka o usunięcie pomników, jakie pozostawili w naszym mieście komuniści. Związane ze środowiskiem konserwatywnym Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu oraz Fundacja Patriotyczna im. Pileckiego rozpoczęły zbieranie podpisów w tej sprawie. Pierwsze podpisy złożyli ludzie, którzy angażowali się w walkę z komunistami, gdy ci jeszcze rządzili naszym krajem.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

@itd 2022-03-30 16:39:19 a ty skąd spadłeś? ..autochton jesteś? /poszukaj w słowniku/

Uuuhahahaha.. 2022-03-30 16:36:12 przedstawiciel "partii" windy. Jak zjadą się kiedyś wszyscy do ZUS'u w Szczecinie to jedną windą wjadą do góry. Wszyscy się zmieszczą. Równie dobrze lump z dzielnicy stanąłby.. jego też zawsze kilku kumpli lubi.. szczególnie jak znajdzie 10zeta.

Arek 2022-03-30 15:51:04 Może się tak weźmiesz za ruski ordo iuris!!!?

Jan Nowak 2022-03-30 15:46:49 Matecki to nie moja bajka, ale tym razem - MA RACJE. SS-mańskich pomników nie ma, więc na jaką cholerę trzymać ruSSkie???

@Jack 2022-03-30 15:37:17 Matecki jak Sasin i Suski do kupy. Dodałbym jeszcze naszego Dobrzyńskiego (to taki poseł, który w Sejmie siedzi w ostatnim rzędzie i do prezesa nie ma prawa podejść), który znakomicie czyta przekazy dnia i głosuje jak mu każą

Krótko 2022-03-30 15:17:28 Niszczenie pomników to szczyt kretynizmu. To może jarać tylko waldala.

jack 2022-03-30 15:17:02 Matecki jak Sasin i Suski do kupy.

@Helenka 2022-03-30 15:15:18 Nie ten człowiek nic nie tuszował putinowski kłamczuszku. Ale rzeczywiscie agenturę putinowską w kk to trzeba by lawendą wykurzyć do tęczowych bo przylgnęli jak wieprze czerwone sobaki kremlowskie

olo 2022-03-30 15:10:54 Brawo panie Matecki za akcje..Do komunistow i ich nastepcow--grobow nikt nie rusza.To wy grzebaliscie polskich patriotow w dolach jak zwierzeta.Cale Powazki sa za to ustrojone roznymi bierutami,bandytami przebranymi w polskie mundury i w togi sedziowskie i prokuratorskie.To hanba ,ze przez tyle lat tzw wolnej Polski nie zrobiono z tym towarzyswem jeszcze porzadku inie przeniesiono w odludne miejsce,,Najlepsze miejsce to mury Kremla.

zza miedzy 2022-03-30 15:01:32 Matecki= "DÓMA POMOŻA" co za ...... To teraz taki palący problem , nie mamy większych Matołecki ??

paweł 2022-03-30 14:56:00 wywalić ruskie symbole i nazwać pomnik Husarii Polskiej przecież symbolizuje V czyli znak - zwycięstwa i skrzydeł Husarii

zed 2022-03-30 14:53:45 Pomnik Polskiej Husarii to ma być niby sowiecki pomnik? Czy ten Matecki jest normalny?

Helenka 2022-03-30 14:52:19 A co z pomnikiem człowieka, który tuszował pedofilię w kościele katolickim, stającym na Jasnych Błoniach? Czy taki pomnik powinien funkcjonować w przestrzeni publicznej?

tak sobie myślę 2022-03-30 14:45:11 tak sobie myślę ,że po takiej akcji wszystkie nasze na ,, dzikim wschodzie,, zostaną zrównane z ziemią ,a już rozbiórka tego na Centralnym to idiotyzm!! Może jeszcze groby poległych ruskich zaorać bo symbolika??? Ten pomnik przypomina skrzydła Husari i wystarczy zmienić tablice usunąć kacapskie symbole i będzie ok.

do roboty 2022-03-30 14:36:53 skąd się biorą takie mateckie pajace.

itd 2022-03-30 14:34:52 Pomysl popieram chociaz watpie ,ze uda sie to zrealizowac.Szczecin nalezy do czolowki miast zamieszkalych przez bylych ubekow,sbekow roznych trepow LWP po podstawowkach i ich nastepcow . oraz ich rodzin,W takich miastach wygrywaja komunistyczniwybory roznne komunistyczne aparatczykitypu miller,cimoszewicz,arlukowicz. Tutaj dziela sie w wielu domach w wigilie jajeczkiem i spiewaja podmaskowskie wieczera.

Lolek 2022-03-30 14:24:23 Ten pomnik w tle nazwać Huzarii Polskiej i po temacie