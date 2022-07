Krew jeszcze bardziej potrzebna. Kurczą się zapasy!

W wakacje nie spada zapotrzebowanie na krew. Jest nawet większe niż w innych porach roku. Krew jest cały czas potrzebna przy planowych zabiegach w szpitalach, w leczeniu niektórych chorób przewlekłych. A także do ratowania poszkodowanych w wypadkach, których właśnie teraz, w naszym atrakcyjnym turystycznie regionie, jest więcej. Najbardziej pożądane obecnie grupy krwi to A i 0. Zachodniopomorskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie ma ich najmniejsze zapasy.

– Ze szpitali wpływa bardzo dużo zamówień na grupę krwi A i grupę krwi 0, zarówno RhD+ i RhD- – mówi Anna Lipińska, zastępca dyrektora ds. medycznych w ZCKiK w Szczecinie. – Grupa A jest najpopularniejsza, ma ją najwięcej osób i to się przekłada na zwiększone zapotrzebowanie. Na jedną transfuzję składa się często przetoczenie składników krwi od przynajmniej dwóch, trzech dawców. Nawet jeśli dawcy się zgłaszają w sezonie letnim, to może się okazać, że przy dużej liczbie pacjentów dawców nie wystarczy. Grupa krwi 0 natomiast nie tylko zabezpiecza pacjentów z taką grupą, ale też pozostałych w stanach nagłych – to jest, można powiedzieć, grupa krwi pierwszego rzutu. Przetacza się ją pacjentowi, który pilnie tego potrzebuje, ale w tym momencie krytycznym nieznana jest jego grupa.

Krwi brakuje w wakacje

Zapasy krwi kurczą się każdego roku właśnie w wakacje.

– Zachodniopomorskie jest atrakcyjnym turystycznie regionem, w wakacje przybywa do nas wielu turystów, z czego się oczywiście cieszymy, ale to się wiąże ze zwiększonym ruchem na drogach, a ten się przekłada na większą liczbę wypadków drogowych – przyznaje Anna Lipińska. – To z kolei powoduje pilne zapotrzebowanie na krew.

I to właśnie krwi grupy 0, która jest tą grupą pierwszego ratunku. Ale i grupy A – bo skoro ma ją najwięcej osób, to i statystycznie jest ich najwięcej wśród wymagających pilnego zaopatrzenia w krew.

– W szpitalach przecież cały czas odbywają się też zabiegi planowe, przy których również potrzebne są składniki krwi – dodaje zastępca dyrektora ds. medycznych w ZCKiK. – Są też osoby przewlekle chore, które niezależnie od pory roku wymagają leczenia krwią.

Honorowi dawcy są teraz potrzebni

Na szczęście ZCKiK w Szczecinie jeszcze jest w stanie dostarczać placówkom medycznym potrzebną krew.

– Nie ma takiej sytuacji, żeby pacjent nie był zabezpieczony w składniki krwi – mówi Anna Lipińska. – Ale żeby to zabezpieczenie mogło być realizowane, to ważne jest, aby przychodziły do nas osoby, które mogą oddać krew – które są zdrowe, nie przyjmują leków, ukończyły 18. rok życia, a nie przekroczyły 65.

Honorowi dawcy krwi wiedzą doskonale, że są potrzebni także w wakacje. W miarę możliwości więc także w tym czasie odwiedzają ZCKiK. Ale i im należy się choć krótki czas odpoczynku. Dlatego ZCKiK apeluje do osób, które dawcami jeszcze nie są…

– Może to jest właśnie ta pora, żeby tę decyzję podjąć, przyjść, oddać krew i zwiększyć szeregi honorowych dawców krwi – zachęca Anna Lipińska. – Zapraszam serdecznie. ©℗

Agnieszka SPIRYDOWICZ