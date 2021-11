Brakuje krwi. RCKiK czeka na dawców

W banku krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie krew grup A RhD+ i 0 RhD+ jest dostępna w małej ilości, a krew A RhD- i 0 RhD- w bardzo małej ilości. Choć w trakcie jednego dnia do Centrum przychodzi nawet 100 potencjalnych dawców, tego leku brakuje, a nie bez powodu nazywa się go darem życia – pomimo postępu technologicznego naukowcom wciąż nie udało się sztucznie wyprodukować krwi. Jedynym źródłem pozostają dawcy.

– Krew można oddać na wiele sposobów – wyróżniamy pobranie krwi pełnej, płytek krwi i osocza. W zależności od zapotrzebowania zgłaszanego z podmiotów leczniczych, Centrum podejmuje decyzję, jakie składniki krwi pobiera, jednakże każdy dawca, który jest kwalifikowany w gabinecie lekarskim, wyraża zgodę na pobranie danego składnika – informuje lekarz Anna Lipińska, zastępczyni dyrektora RCKiK ds. medycznych.

Co trzeba zrobić, aby móc zostać dawcą? Wystarczy ukończyć 18 lat, ważyć co najmniej 50 kg i – ogólnie mówiąc – być zdrowym. Szczegółowe wytyczne można znaleźć na stronie internetowej RCKiK. Warto zapoznać się z nimi przed wizytą, aby bez problemów przejść przez kwalifikację lekarską do oddania krwi. Ci, którzy oddają krew, zawsze podkreślają, że nie ma się czego bać.

– Pobieranie krwi łączy się w sposób oczywisty z wkłuciem do żyły. Odczucia podczas tego zabiegu są porównywalne do pobierania krwi w celu wykonania badań z krwi, z którymi każdy zapewne miał już do czynienia. Każda osoba mając tego świadomość musi sama określić według własnych odczuć, czy jest gotowa na oddanie krwi. Warto jednak pamiętać, że oddając krew, ratujemy czyjeś życie, a to zapewne równoważy ewentualne odczucie dyskomfortu i może przynieść odczucie wyjątkowej satysfakcji – uspokaja Anna Lipińska.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest otwarte dla dawców od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-13.15, a także w 7 oddziałach terenowych, które znajdują się na terenie całego województwa. Krew można oddawać także w mobilnych punktach poboru. Więcej informacji na stronie www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Karolina BIAŁCZEWSKA