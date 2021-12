Choinki dla krwiodawców za najcenniejszy dar

Wszyscy, którzy w czwartek 16 grudnia oddali krew w centrum krwiodawstwa, otrzymali choinki. Ogólnopolska akcja Lasów Państwowych i Narodowego Centrum Krwi odbyła się także w Szczecinie i Myśliborzu.

Akcja miała charakter ogólnopolski i odbywała się w 40 punktach w całym kraju. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie krew można było oddawać od godziny 7.15, a następnie - legitymując się specjalnym voucherem - zgłosić się do zespołu Lasów Państwowych po odbiór choinki. Zainteresowanie dawców krwi było naprawdę spore. Organizatorzy byli przygotowani na większą niż przewidywana liczbę uczestników.

- Jesteśmy przygotowani na 150 osób, ale jeśli będzie więcej, to każdy od nas otrzyma choinkę - mówiła Dominika Lewandowska-Biel, rzecznik Nadleśnictwa Myślibórz.

- Ta akcja jest bardzo szlachetna, ponieważ jest wyrazem wdzięczności dla tych osób, które oddają najcenniejszy skarb dla innych ludzi - mówił Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. - Krew jest darem życia! W czasach pandemicznych ciągle jej brakuje, dlatego włączamy się do tej akcji, chcemy, żeby tej krwi zostało jak najwięcej oddane na pożytek społeczeństwa.

Ewa Kłosińska, dyrektor RCKiK w Szczecinie, również podkreśliła szlachetny charakter wydarzenia.

- Z przyjemnością patrzymy, jak dawcy odchodzą od nas po oddaniu krwi z tymi drzewkami, jak niosą je do własnych domów. W święta będą im przypominały, to, co zrobili - ten piękny dar krwi będzie im przyświecał przy świątecznym stole.

- Wziąłem udział w akcji, ponieważ chciałem oddać krew - mówił pochodzący z Ukrainy Jurij, jeden z dawców. - To już czwarty raz, kiedy oddaję krew w Polsce. Wcześniej robiłem to na Ukrainie. ©℗

Agata Jankowska