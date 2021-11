Koszalin zasili szczecińską spalarnię odpadów

Koszalińskie śmieci będą trafiały do spalarni w Szczecinie. Przynajmniej ich część. Oba miasta podpisały porozumienie w tej sprawie.

Mowa o tak zwanych odpadach wysokoenergetycznych, które muszą być zutylizowane w ten właśnie sposób. Zabronione jest bowiem składowanie odpadów komunalnych o cieple spalania przekraczającym 6MJ/kg suchej masy. Co to dokładnie oznacza? Ano to, że muszą one trafiać do instalacji termicznego przekształcania odpadów. Dlatego już w 2019 roku koszalińska Rada Miejska zgodziła się na zawarcie międzygminnego porozumienia w tej sprawie. Nadające się do spalania koszalińskie śmieci selekcjonowane są w należącej do Koszalina Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie.

Zgodnie z warunkami zawartej ostatnio umowy szczecińska spalarnia będzie przyjmowała 5 tys. ton koszalińskich odpadów. Mimo dzielącej oba miasta 170-kilometrowej odległości rozwiązanie jest finansowo korzystne dla Koszalina. Cena odbioru wybranej frakcji śmieci przez Szczecin jest konkurencyjna w stosunku do ofert firm komercyjnych. Nie bez znaczenia jest to, że szczecińska spalarnia została wybudowana w oparciu o dotacje unijne. Zdaniem prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego pozwala to na daleko idącą stabilizację cenową.

Umowa jest także opłacalna dla samego Szczecina.

– Szczecin dysponuje nie tylko spalarnią, ale również elektrociepłownią – spalarnią, która przy jednoczesnej utylizacji odpadów wytwarza dużą ilość energii elektrycznej i ciepła wykorzystywanego przez Szczecin. To pozwala również na optymalizację cen odbioru odpadów do spalania. W ramach tego powierzenia możemy pewną pulę zaproponować miastu Koszalin – zapewniał w trakcie podpisywania umowy prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Do szczecińskiej spalarni z Koszalina mają trafiać między innymi odpady sanitarne oraz opakowania, których standardowy recykling po prostu się nie opłaca. Umowa wykonawcza w tej sprawie zawarta zostanie pomiędzy szczecińskim Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów a koszalińskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej.

(pw)