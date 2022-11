Korki przed IKEĄ. Z trzech wjazdów na parking czynny tylko jeden

krzystek wymienia powstanie Ikei jako swój sukces ( Lublin i Bydgoszcz miały wcześniej ten sklep ), ale dopilnować aby zrobić prawoskret w terminie to już nie potrafi, do tego droga rowerowa będzie z polbruku. Brawo. Układ dróg powinien być wykonany przed otwarciem sklepu. Czekam tylko kiedy mieszkańcy w wyborach pokaża krzystkowi i jego partyjce o nazwie bezpartyjni środkowy palec.

Do @Poza zasięgiem!!

2022-11-18 09:15:27

A kto ich tam wpuścił? I to wszystko uzgodnił? Biskup, czy Lech Wałęsa? To teren miasta, chyba......? A może nie, może to teren szwedzki?