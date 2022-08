Ulica Mieszka I z długim prawoskrętem

Jeśli nic znów nie pokrzyżuje planów wykonawcy, to najpóźniej do końca września tego roku gotowy powinien być wreszcie dodatkowy pas poszerzanej jezdni ul. Mieszka I w Szczecinie, prowadzącej do obecnego prawoskrętu przed skrzyżowaniem z wjazdem w ul. Białowieską. Takie deklaracje padły w minionym tygodniu z ust przedstawiciela firmy NTC Services, której IKEA zleciła pełen zakres uzgodnionej swego czasu w porozumieniu z miastem przebudowy drogowej w tym rejonie.

- Mieliśmy kolizję z siecią energetyczną, co wymagało przełożenia kabli, które znajdowały się na nienormatywnej głębokości, a następnie przesunięcia słupów oświetleniowych. Te prace już zostały zakończone. W najbliższych dniach rozpocznie się porządkowanie podłoża, zostanie wykonana podbudowa pod pas jezdni i zajmiemy się układaniem nawierzchni z asfaltu. Do odtworzenia pozostaje jeszcze również fragment rozebranej wcześniej drogi dla rowerów z kostki. Do połowy, a najpóźniej do końca września w tym miejscu prace powinny być ukończone - poinformował „Kurier" Tomasz Polczyk ze spółki NTC Services. - Chciałbym jednocześnie

