Ul. Mieszka I – przebudowa etapami. Na razie bez utrudnień w ruchu

Najpóźniej do marca przyszłego roku powinien się zakończyć etap prac drogowych rozpoczętych w połowie października, w otoczeniu sklepu Ikea w Szczecinie. Przebudowa dojazdu do niego - do tej pory - praktycznie nie ma wpływu na ruch samochodów w tym rejonie. Ograniczona tam została tylko prędkość jazdy do 30 km/h, na nitce wjazdowej ul. Mieszka I w stronę centrum między skrzyżowaniami z ulicami Wierzbową i Białowieską.

Zakres dotąd prowadzonych tam prac nie wchodzi w zasadzie w pas samej jezdni. Dotyczy samego pobocza z zielenią, które dotąd oddzielało jezdnię od pasa drogi rowerowej i chodnika. Na długości ok. 350 m został on wygrodzony barierkami wraz z pasem drogi dla rowerów od wysokości budynku mieszkalnego przy ul. Mieszka I 46 do początku dotychczasowego pasa prawoskrętu w ul. Białowieską.

Jak informuje Aneta Gil z biura prasowego IKEA Retail w Polsce, pierwszy etap prac modernizacyjnych układu drogowego w tym rejonie obejmuje budowę dodatkowego pasa ruchu wraz z wjazdem na teren kompleksu IKEA i wyjazdu z niego od ul. Mieszka I. W miejscu, do którego poprowadzony został

...