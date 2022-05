Koniec punktu konsultacyjnego dla uchodźców. Pomogli prawie 400 pacjentom

Ostatni pacjenci w medycznym punkcie konsultacyjnym dla uchodźców przy ul. Arkońskiej w Szczecinie zostaną przyjęci we wtorek (24 maja). Tego dnia zakończy on działalność. A rozpoczął ją 8 marca. Do tej pory z bezpłatnej pomocy lekarskiej skorzystało w nim około 400 osób. Miały różne problemy zdrowotne, m.in.: nieuregulowaną cukrzycę, przerwaną chemioterapię w leczeniu onkologicznym, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, AIDS czy konieczność kontynuacji leczenia immunosupresyjnego po przeszczepie.

Obywatelom Ukrainy, którzy właśnie w naszym regionie znaleźli bezpieczne schronienie, pomocy udzielało łącznie 40 lekarzy z różnych oddziałów szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Robili to w swoim wolnym czasie, według grafików uwzględniających ich codzienne obowiązki związane z leczeniem pacjentów w szpitalu.

– Byli wśród nas między innymi interniści, nefrolodzy, onkolodzy, gastrolodzy, kardiolodzy, diabetolodzy, lekarze ratunkowi - wymienia lek. Ewa Hołda, jedna z pomysłodawczyń utworzenia punktu dla uchodźców. - Połączyła nas chęć pomocy sąsiadom w obliczu wojny. Podjęliśmy decyzję o zakończeniu działalności, ponieważ widzimy malejące zainteresowanie. Sądzę, że obecnie większość pacjentów korzysta z pomocy medycznej w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia – w przychodniach, poradniach czy szpitalach. Gdy zaczynaliśmy, na początku marca, nie było to takie proste. Nie obowiązywała wówczas jeszcze ustawa, która umożliwiłaby Ukraińcom bezpłatne leczenie w Polsce.

W niektórych przypadkach ten szybki dostęp do konsultacji specjalistycznej w punkcie przy ul. Arkońskiej mógł uratować zdrowie, a nawet życie.

– Szczególnie trudna była sytuacja pacjentów onkologicznych – wspomina lek. Joanna Mieżyńska-Kurtycz, która z innymi lekarzami pomagała w punkcie konsultacyjnym. – Jeden z naszych pacjentów musiał przerwać chemioradioterapię guza mózgu w Kijowie. Po zgłoszeniu do punktu udało nam się szybko umówić kontynuację chemioterapii a następnie konsultację neurochirurgiczną. Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych wolontariuszy udało się również znaleźć pracę dla pana i jego żony oraz szkołę dla dzieci.

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchodźcy wojenni są „uprawnieni do opieki medycznej (…) obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń”. Mogą więc bezpłatnie i na tych samych zasadach, co obywatele Polski, korzystać z porad specjalistów, wizyt u lekarzy rodzinnych czy pomocy w warunkach szpitalnych.

