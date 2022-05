Muzycy U2 w Ukrainie. Wystąpili w kijowskim metrze

Muzycy irlandzkiej grupy U2, Bono i The Edge, w niedzielę (8 maja) wystąpili w Kijowie, w tamtejszym metrze. Na Twitterze artyści poinformowali: "Prezydent Zełenski zaprosił nas do wystąpienia w Kijowie, by pokazać solidarność z Ukraińcami. I tak właśnie zrobiliśmy".

Podczas występu muzykom U2 towarzyszył Taras Topola z ukraińskiego zespołu Antytila. Wokalista przyjechał na koncert z Charkowa, gdzie służy w wojsku obrony terytorialnej. Wspólnie artyści wykonali utwór pt. Stand by Me, ale zmieniając tekst na: stand by Ukraine.

O ukraińskim zespole ostatnio zrobiło się głośno na całym świecie, bowiem zaledwie kilka dni temu odbyła się premiera nowej wersji utworu "2step" Eda Sheerana. Tym razem brytyjskiemu wokaliście towarzyszyła właśnie grupa Antytila.

(MON)

Link do wideo U2