Konferencja u wojewody. Zachodnia Obwodnica Szczecina coraz bliżej

Przypomnij w jakich latach w jakich warunkach kryzysu światowego "rządziła" ?? Nikt kasy nie wykładał , jak UE teraz , a to ,że Kaczelnik woli nie przestrzegać zasad umowy z UE, no to mamy tak jak mamy . Wymień choć jednego sojusznika Polski ...od czasu PIS u władzy ...proszę dajesz ... Nawet ambasad nie mamy poobsadzanych , bo nas nie chcą za nieprzestrzeganie praworządności więc o czym ten bełkot ?? Nie dostaną kasy to i obwodnicy nie będzie, chyba ,że nadrukują pustych papierków..hahha

Obs.ryver

2021-11-29 14:47:24

Wojewodo , nieszczęsniku! Tunel pod Świną to buduje Miasto Świnoujście a nie kaczystowski nierząd kaczej PRLki!!! Jak zbudujecie tunel do Świętej , to wówczas możecie o sobie napisać:"Tego projektu nie byłoby, gdyby nie rządy Prawa i Sprawiedliwości. " Teraz to kwakanie pod wiatr!!! Nieudacznicy! lepiej zamilknijcie i zabierzcie się do uczciwej, normalnej roboty!!! S10 to była obiecywana przez kaczystów równie długo jak i dokończenie S3(która nie ma ani początku ani końca!!!).Kacza propaganda