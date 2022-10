Konferencja PO przed biurem Enei w Szczecinie. Po 600 dla każdego

Przed wejściem do szczecińskiego biura Enei w al. Wojska Polskiego politycy PO ustawili tabliczki ze zdjęciami polityków PiS i kwotami, jakie tam zarabiają. Oczekują od rządzących, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzony projekt ustawy przygotowanej przez Platformę, który zakłada obniżenie stawek za prąd do 45 gr za kWh dla odbiorców indywidualnych i 60 gr za kWh dla firm.

- Chcemy, by mieszkańcy przychodzący do biura Enei, płacący wysokie rachunki, mieli świadomość, na co idą ich pieniądze - mówił w środę w Szczecinie poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka. Wraz ze szczecińskimi radnymi tej formacji zaprezentowali zarobki trzech polityków PiS zatrudnionych we wspomnianej spółce energetycznej.

Komentarze

on 2022-10-19 15:36:08 Jak widzę p. Pańkę, to od razu mam niestrawność. Kobieto, weź się do pracy, a nie wystawaj z tabliczkami. Brakuje nauczycieli, do szkoły proszę.

Endriu49 2022-10-19 15:15:34 Ja we wrześniu miałem cenę 0.43 gr za kilowatogodzinę więc co pan Marchewka chce obniżać , cena ma być taka sama w przyszłym roku . Kłamczuszki w tej PO.

A ciekawe, czy 2022-10-19 15:14:50 Ciekawe czy pamiętają, ile ich prezesi zarabiali w 2015, 2011 itd. kiedy rządzili? bo jak sobie ludzie przejrzą raporty to za PO w spółkach zarabiało się więcej... Woda na młyn

Katecheta 2022-10-19 15:13:58 Za Jarosławem Kaczyńskim powtórzę że Marchewka jest dowodem na istnienie Boga

Katarski Inwestor 2022-10-19 15:11:44 Minister Grad osobiście pochwali Marchewkę za występy. Bo Grad doatawał więcej za budowe elektrowni atomowej której nikt nie widział

Tadek 2022-10-19 15:09:56 No jak tam? Tusek Rusek nie powołał komisji śledczej w sprawie kelnerów to muszą dziabać z tabliczkami ;))))

do Robert 2022-10-19 15:07:15 Trzeba znaleźć KOlejny temat zastępczy żeby jątrzyć ? Temat "węgla ni ma" się kończy bowiem w polskich portach leży już ponad 4 mln ton węgla i nawet Rafał ze stolicy zmienia swoją narrację o jego dystrybucji przez samorządy. Zatem muszą szukać nowych tematów do ataku na rząd. A programu wyborczego dla Polski i Polaków to totalna oPOzycja nie ma od ponad 7 lat.

Hehehehe 2022-10-19 15:07:09 A jak siè ma samorządowe koryto+ w urzędzie marszałkowskim?

Happening 2022-10-19 15:05:42 Marchewka ma nadzieję że Tusk go wsadzi na listy i się stara ale będzie jak z węglem u PO. To niedojdy , Stuhra ściągnijcie na happening 0.7 to już my zalatwimy w wolontariacie

@Robert 2022-10-19 15:02:12 A do jakiej roboty ma sie zabrać taki Pawlicki i Rogowski. PO zaproponowało konkretne rozwiązanie 40/60gr z kWh, a co zaproponowali PiSowcy? Tylko podwyższyli sobie marże tak obrzydliwie, że nawet konkurencja przy korycie - Energa nie wytrzymała i podała ich do UOKIK bo nawet dla nich stało się to niemoralne.

Lucjan 2022-10-19 15:00:48 Niech ci / panowie/ pamiętają że kij ma dwa końce.

Czytelnik 2022-10-19 14:37:42 Soska ?Prezes i skarbnik Przychodni Portowej ? Szpital zdroje ilu iPO ile ? U Marszałkowski? A Wieczorek ile zarobił w Ene ? Czekamy na info

@ Piotr 2022-10-19 14:37:06 I przy okazji pan Marchewka niech odPOwie dlaczego Senat ukrywa przed opinią publiczną informacje o premiach i nagrodach dla kierownictwa Senatu ? Ponoć był nawet wyrok sądu w tej sprawie ?

Robert 2022-10-19 14:32:30 Niech się w końcu wezmą do roboty a nie podglądają kto co ma w portfelu hipokryci

@Piotr 2022-10-19 14:25:11 Jestes glupi.

Staś z rozpiętą mary 2022-10-19 14:23:35 Ta Pani w niebieskim to jest na emeryturze czy pracuje, jeżeli tak to co robi w godzinach pracy?

Mark 2022-10-19 14:18:08 Banda idiotöw Wiencej was nie bylo,do roboty PO

ala 2022-10-19 14:16:38 hipokryci sami pracują w jednostkach podległych marszałkowi szefowi struktur po