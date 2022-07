Przez nowy pl. Rodła jazda po staremu. Centrum Szczecina wciąż placem budowy, choć blokad i zwężeń mniej

Od piątkowego poranka, 1 lipca, kierowcy mogą znów swobodnie poruszać się samochodami przez przebudowany pl. Rodła w Szczecinie i przyległe do niego okolicznych ulic. Ponownie, po blokadzie na czas prac wykończeniowych i asfaltowanie, ruch kołowy w pełni został przywrócony także na obu nitkach jezdni odcinka al. Wyzwolenia dochodzących do pl. Żołnierza Polskiego. Uruchomiona została sygnalizacja świetlna. Trzeba uważać na dojeździe z ul. Matejki, po skręcie w prawo, jezdnią ul. Piłsudskiego do al. Wyzwolenia, od strony budynków ZUS, Radissona i Pazimu, gdzie ruch odbywa się tylko jednym pasem, bo tam nadal są wygrodzenia wzdłuż rozkopanego pobocza.



Na placu Rodła i w jego bezpośrednim sąsiedztwie zmieniły się nie tylko układ drogowy i tramwajowy (w kształcie pełnej rozgwiazdy przez centralną wyspę z rozjazdami w każdym kierunku), ale również po raz kolejny, a zarazem nie ostatni lokalizacje przystanków dla autobusów komunikacji miejskiej tych linii, których trasy wytyczone są przez centrum. Tylko część z nich wróciła w swe stałe miejsca, w których pasażerowie mogą do nich wsiąść lub z nich wysiąść. Dla innych obowiązują wciąż przystanki tymczasowe.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy linii 58 i 59 teraz kończą i zaczynają kursy w al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką (wspólny przystanek z autobusami linii C przed delikatesami Społem). Te z numerem 68 po nawrocie przez pl. Rodła odjeżdżają z ul. Piłsudskiego z przystanku cofniętego tuż za skrzyżowanie z ul. Roosevelta (na wysokości parkingu PZU). Stamtąd startują nadto busy nowej linii 199 na Łasztownię.

Dla linii 86 przystankiem końcowym stał się z kolei ten w al. Wyzwolenia (na wysokości biura LOT-u). Z niego odjeżdżają też autobusy pospieszne linii B i C oraz po wydłużeniu trasy zastępczej linii 806 (Niemcewicza-Pomorzany Dobrzyńska). Te ostatnie od przystanku przy pl. Żołnierza Polskiego kursują tą samą trasą, co na linii zastępczej 812.

Ponownie zmieniła się lokalizacja przystanków końcowych linii 101 i 107, tymczasowo wcześniej przeniesionych w al. Piłsudskiego. Linią 101 pasażerowie teraz jadą przez ul. Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką, wspólny z liniami B, 806 i 812). Natomiast autobusy linii 107 kończą kursy i odjeżdżają w trasę do Polic z nowego przystanku w al. Piłsudskiego (przed skrzyżowaniem z ul. Roosevelta a tuż za przejściem dla pieszych od strony al. wyzwolenia na wysokości wieżowca przy pl. Rodła 1).

Natomiast linia zastępcza 812 przystanek końcowy w centrum w al. Wyzwolenia między skrzyżowaniami z ulicami Mazowiecką i Małopolską. Jednocześnie w istotny sposób zmalała częstotliwość ich kursowania. W dni powszednie w szczytach rannych i popołudniowym jak dotąd co 4-8 minut, poza nimi co 12 minut i po godz. 20 co 20 minut, w soboty w godz. 9-18 co 12 minut i co 20 minut w pozostałym okresie, a w niedziele i święta co 20 minut.

Inwestycje w rejonie pl. Rodła nadal trwają

Trzeba jednocześnie pamiętać, że zniesienie większości blokad nie oznacza, że inwestycja w tej okolicy się zakończyła. Nieprzejezdną pozostaje dla aut wciąż krótka ul. Roosevelta. Dostępny jest nią tylko wjazd od wlotu od ul. Piłsudskiego na pobliski parking PZU. Dalej pozostaje ona rozkopana w oczekiwaniu na ułożenie nowej jezdni i dokończenie urządzenia pasów poboczy z chodnikami i miejscami postojowymi do wysokości skrzyżowania z ul. Mazowiecką. Natomiast dla pieszych odcięty całkowicie jest nadto cały pas pobocza od gmachów ZUS, hotelu Radisson i wieżowca Pazim - tam niegotowe są wciąż zarówno chodnik, wytyczona na nim droga rowerowa i w nowym kształcie wydłużona aż do podjazdu przed hotelem Radisson zatoka postojowa dla autobusów.

W obrębie samego pl. Rodła na ukończenie prac przy nawierzchniach też czekają jeszcze zarówno rejony przejść dla pieszych, jak i fragmenty dróg rowerowych.

Równocześnie, czyli od 1 lipca, drogowcy ze spółki ZUE przymknęli częściowo przejazd ze starym odcinkiem torów przez przecinające al. Wyzwolenia skrzyżowanie z ulicami Rayskiego i Malczewskiego. Co oznacza brak możliwości skrętu w lewo z którejkolwiek relacji. Jazda w tym rejonie odbywa się tylko na wprost lub w prawo. Jeszcze tego samego dnia pojawił się tam ciężki sprzęt do zrywania starej nakładki asfaltu i od cięcia palnikami szyn ruszyły prace rozbiórkowe. Zmotoryzowani powinni jednocześnie pamiętać o obowiązujących zwężeniach do dwóch pasów ruchu na obu jezdniach w tejże al. Wyzwolenia między pl. Rodła aż do wysokości skrzyżowania z ulicami Odzieżową i Ofiar Oświęcimia. Lewe pasy przyległe do przebudowywanego torowiska pozostają wciąż wygrodzone z uwagi na stacjonujący i operujący tam nadal sprzęt budowlany. ©℗

Mirosław WINCONEK