Kolejny transport darów dla Ukrainy

Agregaty prądotwórcze, piecyki, łóżka, odzież termiczna, konserwy – ciężarówka z pomocą dla Ukrainy w ostatnich dniach grudnia dotarła do Mikołajowa. To już czwarty duży transport z pomocą humanitarną zorganizowany przez Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego. – Wojna trwa już ponad 300 dni. Nasza solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego nie może słabnąć – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Kartony i palety podpisane „Pomorze Zachodnie dla Ukrainy” właśnie dojechały do Mikołajowa na południu Ukrainy. To kolejny transport darów przygotowany przez samorząd województwa. W ciężarówce, która w połowie grudnia wyruszyła ze Szczecina, znalazły się m.in.: spalinowe generatory prądu, piece typu „koza”, łóżka szpitalne, odzież termiczna i dwie palety konserw.

Wsparcie partnerskich regionów

– Wojna w Ukrainie trwa już ponad 300 dni! Codziennie słyszymy i widzimy, jak atakowane są obiekty cywilne, jak dramatyczna jest sytuacja w zniszczonych miastach. Nie ma prądu, wody, ogrzewania, a temperatura dużo poniżej zera. Dlatego w tym transporcie wysłaliśmy przede wszystkim piecyki i agregaty – wyjaśnia Olgierd Geblewicz, Marszałek województwa zachodniopomorskiego. – Nasza solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego nie może słabnąć. Naszym obowiązkiem jest pomagać!

Województwo zachodniopomorskie organizuje pomoc przede wszystkim dla regionów partnerskich – odeskiego i mikołajowskiego. Zbiórki, zakupy i transporty darów są na bieżąco konsultowane ze stroną ukraińską.

– Można powiedzieć, że sprzęt medyczny czy ratunkowy kompletujemy według listy. Ukraińska administracja i działające tam organizacje humanitarne informują nas, co jest najbardziej potrzebne, a my staramy się to jak najszybciej zorganizować – mówi Damian Greś, dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim WZ.

W organizacji transportów uczestniczy Henryk Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie. Osobiście doglądając załadunku, załatwiając formalności, angażując do współpracy firmy działające na Pomorzu Zachodnim. Razem z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem dopilnował również grudniowej wysyłki 20 palet z agregatami i piecami.

Pomoc wciąż trwa

Pomorze Zachodnie pomaga Ukrainie od początku wojny. Już 25 lutego ub.r. marszałek Geblewicz zdecydował o wysłaniu za wschodnią granicę ambulansu z pełnym wyposażeniem i zapasem środków opatrunkowych (wartość darów ok. 250 tys. zł). Kilka dni później – w odpowiedzi na apel gubernatora obwodu czerniowieckiego – przygotowano duży transport sprzętu medycznego (defibrylatory, respiratory, narzędzia chirurgiczne, łóżka) i leków.

Od początku marca ubiegłego roku w urzędzie marszałkowskim trwała wielka zbiórka żywności, odzieży i sprzętu potrzebnego w ogarniętym wojną kraju. Zgromadzono kilka ton produktów spożywczych (konserwy, dania instant, kasze, makarony etc.), a także środki czystości, materiały opatrunkowe, śpiwory, karimaty, łóżka polowe, apteczki, akumulatory, powerbanki, latarki, lampy halogenowe, generatory prądu. W maju dwa samochody ciężarowe wyruszyły ze Szczecina na południe Ukrainy.

W sierpniu 2022 r. województwo zachodniopomorski znów zrobiło „zakupy” (za prawie 100 tysięcy złotych) dla mieszkańców Mikołajowa. Wysłano tam kolejną dużą partię konserw (3500 sztuk), olej, kaszę, kawę, herbatę itd.

(K)