Po eksplozji w Przewodowie. Prof. Kowalczyk: Rosja to wielogłowy smok

Rozmowa z prof. Krzysztofem Kowalczykiem z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

- Rozmawiamy w środę o g. 13. Na ten moment wydaje się, że w Przewodowie nie doszło do intencjonalnego ataku Rosjan. Mógł eksplodować tam pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Mówi o tym między innymi szef NATO Jeff Stoltenberg.



- Kompetentne służby muszą to wyjaśnić do końca. Jesteśmy państwem przyfrontowym, więc takie sytuacje po prostu mogą się zdarzać. Ważne, żeby Polska miała odpowiednie procedury bezpieczeństwa. I pamiętajmy, że agresorem w tej wojnie jest Rosja. Nawet jeśli w Przewodowie przypadkowo eksplodował ukraiński pocisk, to dlatego, że to państwo broniło się przed atakiem rakietowym, jaki na ogromną skalę przeprowadziła Rosja.

- O jakich procedurach bezpieczeństwa pan mówi?

- Pewne działania zostały podjęte. Zebrały się ustawowe organy - Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Rada Ministrów. Gdyby w przyszłości na terytorium Polski spadły rosyjskie bomby, należałoby uruchomić artykuł 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który mówi o potrzebie konsultacji członków NATO.

- Jak duże jest ryzyko, że Rosja uderzy w nas rakietami?

- Prawdopodobieństwo bezpośredniego ataku o charakterze konwencjonalnym lub ataku jądrowego jest niewielkie, bo to oznaczałoby dla Rosji konflikt nie tylko z Polską, ale z całym NATO. Natomiast musimy być gotowi na ataki hybrydowe, cybernetyczne, na rosyjską dezinformację w mediach społecznościowych.

- Jesteśmy w stanie stworzyć tarczę antyrakietową, która uchroniłaby nas przed sytuacją taką jak ta w Przewodowie?

- W związku z przyspieszeniem modernizacji polskiej armii taki system jest tworzony. Jego wdrożenie wymaga jednak czasu. Zakup sprzętu to nie wszystko. Trzeba jeszcze przeszkolić i ukompletować załogi. Działania podjęte przez rząd idą w dobrym kierunku. Co ważne, ustawa o obronie ojczyzny została podjęta przy partyjnym konsensusie. W sprawach bezpieczeństwa narodowego potrzebne jest ponadpartyjne porozumienie.

Cały wywiad w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 16.11.2022 r.

- Dziękuję za rozmowę.©℗

Rozmawiał Alan Sasinowski