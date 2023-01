Ukraiński parlament upamiętnił Banderę. Polscy politycy krytykują

Na niedzielę (1 stycznia), przypadła 114 rocznica urodzin Stepana Bandery i z tej okazji, Rada Najwyższa Ukrainy opublikowała na Twitterze zdjęcie naczelnego dowódcy ukraińskiej armii gen. Wałerija Załużnego pod portretem przywódcy UPA i przytoczyła kilka cytatów z książek napisanych przez Banderę. Wpis wywołał tak dużą falę krytyki, że ostatecznie strona ukraińska usunęła go z sieci.

Krytyka z Polski

W poniedziałek całą sytuację skomentował na swoim twitterze Radosław Fogiel: "upamiętnienie Stepana Bandery, odpowiedzialnego za masowe mordy polskiej ludności na wschodnich terenach II RP, na profilu Rady Najwyższej Ukrainy, musi budzić sprzeciw".

"Trzeba to jasno mówić, zwłaszcza przyjaciołom. Tym bardziej, że Ukraina ma dziś nowych, prawdziwych bohaterów" - napisał szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Wpis Rady Najwyższej Ukrainy skrytykował też na poniedziałkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki. - Jesteśmy skrajnie krytyczni, bardzo, bardzo negatywni wobec jakiegokolwiek gloryfikowania czy nawet przypominania o Banderze - podkreślił premier.

Swoje zdanie również wyraził prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Dobrą przyszłość można budować tylko na prawdzie. Bandera jest odpowiedzialny za ludobójstwo, stosował terror na ludności cywilnej. Konieczna jest zdecydowana reakcja MSZ. Wspominanie zbrodniarza przez ukraiński parlament nie zbuduje dobrych, polsko-ukraińskich relacji" - napisał na Twitterze lider ludowców.

Kim był Bandera?

Jako działacz ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego Bandera był organizatorem akcji terrorystycznych przeciwko państwu polskiemu i ZSRS. 30 czerwca 1941 r. Bandera ogłosił we Lwowie powstanie niepodległego państwa ukraińskiego, za co w lipcu 1941 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Przebywał tam do września 1944 r. Podczas pobytu Bandery w obozie, utworzona w 1942 r. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), stanowiąca zbrojne ramię OUN-B, prowadziła na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zorganizowaną akcję eksterminacji ludności polskiej (zbrodnia wołyńska) – w jej wyniku zamordowano ok. 100 tys. Polaków.

Ł.T