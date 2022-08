Kłęby dymu nad szczecińskim portem

A dokładnie to Morawiecki, czy Kaczyński? :))))

@ Same

Mało że pisiorstwo zatruło nam Odrę, to jeszcze ten pożar

Same nieszczęścia

A majty zmieniłeś? Bo ja oprócz tego samego zapachu od Odry co zawsze, nic nie czułem.

@at@ 👎

Jeśli masz węch przytępiony w równym stopniu co mózg, faktycznie mogłeś niczego nie poczuć. Ja ma moje szczęście/nieszczęście czuję 😉

at@ 👎

Stary, POdaj adres to POślemy ci słownik ortograficzny!

Przy filcharmoni jechało już 7 wozów strażackich więc to nie jest coś małego

Tam jest chlodnia Gryf lub magazyny BFC z nawozami. Powinni obie firmy zamknac i przeznaczyc na tereny rekreacyjne - deweloperke lub wybudować Wesołe Miasteczko z prawdziwego zdarzenia dla miedzkancow Szczecina. Z tego co mi wiadomo nowa chlodnia ma powstać na nowych terenach inwestycyjnych w ZPS-S kolo terminala kontenerowego.Inwestor z Norwegi duża firma,

Wystarczy zapewnić odpowiednią iluminację lub dodać jakiegoś barwnika do ognia i i przedstawić kłęby dymu jako kolejną atrakcję tej cudownej imprezy jaką uraczył nas Krzystek.

Do ,,,

Jacek

2022-08-20 18:18:50

To ciekawe bo obecnie jest godzina 18:17 i kłęby dymu są widoczne aż z prawego brzegu ze Słonecznego! To jakim cudem ma to nie być nic poważnego???!