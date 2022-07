Każda złotowka na wagę złota. Oświata jest priorytetem

Szczecinowi grożą cięcia w komunikacji miejskiej przy jednoczesnej podwyżce cen biletów, wzrost opłat za wywóz odpadów i inne miejskie usługi. Możliwe są też wyłączenia prądu w parkach czy na ulicach, byle tylko spiąć budżet. I żadną pociechą nie jest fakt, że w podobnie ciężkiej sytuacji są inne samorządy, które także zastanawiają się, w jaki sposób zapewnić funkcjonowanie miast, gmin i powiatów.



- W obecnej sytuacji możliwe są wszystkie warianty. Za wcześnie jeszcze jest, by mówić o konkretach - tłumaczy Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik miasta. - Dlatego nie siedzimy z założonymi rękoma i wspólnie z innymi samorządami szukamy kompleksowych rozwiązań.

Priorytetem jest oświata. Tu raczej nie należy spodziewać się cięć, choć subwencja oświatowa z budżetu państwa dawno jest niewystarczająca. Nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń dla pracowników dydaktycznych - pozostałe koszty pokrywa miasto, które chce, by wskaźnik subwencji został podniesiony do poziomu odpowiadającego rzeczywistości. Przy rosnących cenach energii i ogrzewania ogrzanie i oświetlenie szkół czy przedszkoli będzie sporym wyzwaniem.

Szczecin wspólnie z innymi samorządami, zrzeszonymi w Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich, przygotował projekt pakietu ustaw, które mogą to zmienić.

- Podstawą funkcjonowania samorządów od ok. 30 lat był udział w podatku dochodowym płaconym przez mieszkańców. W tym roku wpływy z tytułu podatku PIT do budżetu miasta są znacznie niższe. Nawet jeśli przyjmiemy wskaźnik inflacji na zakładanym poziomie 3,3 proc., wyniosą 760 mln - przypomina skarbnik miasta. - Przyjmując inflację na poziomie 15,6 mln, będą niższe o 46 mln.

Braki widać na każdym kroku. Od lat, by zaoszczędzić, miasto ogłasza przetargi na zakup energii w ramach tzw. grup zakupowych. Na przyszły rok zaplanowano 3 takie umowy. Na razie otwarto oferty w jednym z postępowań. W tym, w którym uczestniczy m. in. miejska spółka „Tramwaje Szczecińskie". Według stawek na 2022 r. do końca grudnia za 1 MWh płacimy 297,8 zł. Najtańsza oferta na rok 2023 przewiduje stawkę w wysokości 1372,20. A w skali roku tramwaje potrzebują 8 mln MWh. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22 lipca 2022 r.

Tomasz TOKARZEWSKI