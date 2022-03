Radni zmienią budżet Szczecina? Więcej na inwestycje

Kilkadziesiąt inwestycji liczy lista przedstawiona przez polityków Koalicji Obywatelskiej. To zadania niewielkie z punktu widzenia budżetu miasta, ale istotne dla mieszkańców. Będą możliwe, jeśli na wtorkowej sesji szczecińskiej RM uda się przegłosować autopoprawkę prezydenta do uchwały, zmieniającej tegoroczny budżet.

- Będziemy głosować zmiany w budżecie m.in. po to, żeby realizować cele, jakie stawiają sobie władze miasta, jak i mieszkańcy za pomocą swoich radnych. Czyli nas, którzy zabiegają o to, na czym mieszkaļńvom zależy - tłumaczył na poniedziałkowej konferencji Łukasz Tyszler, przewodniczący Klubu KO w szczecińskiej RM.

Chodzi o 19,9 mln zł - o taką kwotę mogą być zwiększone tegoroczne wydatki.

- Na Gumieńcach jest to m. in. poprawa infrastruktury wokół jeziorka Słonecznego, budowa ścieżki dla rolkarzy, doposażenie całego tego terenu w mała architekturę, to także zwiększenie kwoty na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt - wyliczała radna Dominika Jackowski. - To również ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Bukowa, wyposażenie parku przy ul. Twardowskiego, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Ku Słońcu i Bohaterów Warszawy.

„Zielone" inwestycje omawiał z kolei Przemysław Słowik, przewodniczący Partii Zieloni w Szczecinie.

- Mamy dodatkowe środki na jeden z ważniejszych w naszym mieście parków, czyli park Żeromskiego. Będzie to kwota, która pozwoli tak naprawdę na rozpoczęcie większej przemiany i rewitalizacji tego parku.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22.03.2022 r.

Tekst i film Tomasz TOKARZEWSKI