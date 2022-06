Kasa jest, gorzej z kierowcami. Powrót linii pospiesznej

za te same pieniądze to wolę pracować w fabryce 7-15 i nie użerać się z ludźmi, kierownictwem i dyrekcją oraz z rozkładem jazdy który jest zrobiony na chybił - trafił. zdążę czy nie? chodzić tłumaczyć się dlaczego ktoś napisał skargę. tam mam spokojną pracę i nie muszę wstawać o 3 rano i pracować w święta.

Edek

2022-06-28 20:56:44

Krzystek twierdzi że przywrócenie autobusowej linii A to duże wyzwanie dla miasta, jak sobie wyobrażacie zarządzanie sprawami państwa Polskiego tych ludzi którzy zebrali się wokół Krzystka? Przecież to szok takie wypowiedzi że wyzwaniem jest połączenie komunikacji miejskiej gdy zakupił za grube miliony elektryki. To po co je kupił?