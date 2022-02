Prezydent zachęca. Młodzi o budżecie

Po 6 tys. zł może otrzymać każda szczecińska szkoła ponadpodstawowa prowadzona przez miasto. Warunkiem jest wzięcie udziału jej uczniów w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. Zachęcają do tego prezydent Szczecina Piotr Krzystek i Młodzieżowa Rada Miasta

- To już 3. edycja MBO - przypomina prezydent Piotr Krzystek. - Jest inicjatywą Młodzieżowej Rady Miasta i cieszy nas, że młodzi ludzie biorą sprawy w swoje ręce, chcą mieć wpływ na sprawy, które ich dotyczą.

- To także nauka samorządności - dodaje Mateusz Zajdecki, sekretarz MRM. - W szkołach, które wzięły udział w poprzednich edycjach, sporo się zmieniło.

W pierwszej odsłonie MBO ok. 40 proc. zrealizowanych projektów dotyczyło siłowni pod chmurką i stref relaksacyjnych, czyli wydzielonych miejsc w szkołach, gdzie można choćby pograć w piłkarzyki czy tenisa stołowego. Wiele szkół skorzystało też z dofinansowania i ustawiło w swoich budynkach szafki. W minionym roku pojawiły się także projekty ekologiczne, udało się przeprowadzić kurs samoobrony i gastronomiczny.

Pierwsze etapy, czyli promowanie, zgłaszanie i przyjmowanie wniosków szkoły mogą przeprowadzić w wybranym przez siebie terminie. Trzeba się jednak spieszyć, bo głosowanie musi się odbyć w dniach 28-30 marca. Ogłoszenie wyników zaplanowano do 4 kwietnia, a przekazanie dokumentacji do UM do 8 kwietnia. W przypadku niewykorzystania całej kwoty może być zrealizowana większa liczba projektów, o ile nie przekroczy przewidzianych 6 ty.s. zł. Projekt musi być dobrze przygotowany i zgłoszony przez co najmniej 3 uczniów. ©℗

ToT