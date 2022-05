Kandydat nie spełniał wymagań. Kołobrzeg bez konserwatora

Nie udało się zatrudnić w Kołobrzegu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Do piątego już konkursu na to stanowisko zgłosiła się co prawda jedna kandydatka, ale jak się szybko okazało, nie spełniła ona wymogów formalnych. W tej sytuacji Urząd Miasta ogłosił kolejny, szósty konkurs.

Przypomnijmy, że miasto poszukuje Miejskiego Konserwatora Zabytków, którego chce zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pierwszą osobą, która zajmowała to stanowisko, była zatrudniona w 2013 roku Ewa Kowalska – była pracownica koszalińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Środowisko związane z miłośnikami kołobrzeskiej historii nie było zadowolone ze skuteczności jej działań, co wielokrotnie artykułowano. Tak czy inaczej E. Kowalska zrezygnowała ze stanowiska. Zastąpiła ją Agnieszka Kozdęba, która także długo nie popracowała. Najpierw przez kilka miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim, by w końcu odejść z pracy. W październiku ubiegłego roku kołobrzeski magistrat rozpoczął poszukiwania kolejnego konserwatora, co jak widać do tej pory nie przyniosło rezultatu. Brak odpowiedzialnego za ochronę miejskich zabytków urzędnika nieco dezorganizuje życie petentów, którzy chcą szybko załatwić sprawy leżące w jego zakresie. Interesy inwestorów budowlanych to jedno, a typowa ochrona starych obiektów to drugie. Niektóre z nich wołają po prostu o ratunek, którego z administracyjnego punktu widzenia nikt w tej chwili nie może skutecznie rozpocząć. ©℗

(pw)