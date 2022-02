Kaja Godek pozwała „Pacyfkę”

Działaczka anti-choice Kaja Godek, która zasłynęła działaniami na rzecz ustawy antyaborcyjnej, pozwała aktywistkę i prezeskę Lambdy Monikę „Pacyfkę” Tichy. Szczecińskie środowiska zapowiedziały już protest przed Sądem Rejonowym.

Chodzi o słowa, które Monika „Pacyfka” Tichy wypowiedziała podczas jednej z demonstracji Strajku Kobiet w styczniu 2021 roku. W niewybrednych, emocjonalnych słowach skierowała je do Kai Godek, używając przy tym inwektyw. – Powiedz, co zrobiłaś dla tysięcy niepełnosprawnych dzieci w Polsce? Nic nie zrobiłaś, więc w***dalaj k***wo!” J***ć Godek!! – krzyczała „Pacyfka”. Słowa szczecińskiej działaczki LGBTQ były reakcją na działania zmierzające do niemal całkowitego zakazu aborcji w Polsce i jej penalizacji.

Fundacja Życie i Rodzina, do której należy Kaja Godek, żąda przeprosin oraz finansowego zadośćuczynienia. Monika Tichy nie chce iść na ugodę – oświadczyła, że pójdzie do sądu po to, aby walczyć w imieniu kobiet.

– Kai Godek nie chodzi o pieniądze – mówi M. Tichy. – Domaga się przeprosin i kreuje na osobę pokrzywdzoną. Nie jestem w stanie moralnie tego zaakceptować – dodaje, podkreślając przy tym, że lobbowanie na rzecz ustawy antyaborcyjnej skończyło się śmiercią kilku kobiet w Polsce. Godek ponadto, jak przypomina „Pacyfka”, działa przeciwko osobom nieheteronormatywnym, a atmosfera zaszczucia i nietolerancji doprowadza młodych ludzi do popełniania samobójstw.

– Chcę dać świadectwo tego, że nie zgadzam się na zmienianie życia Polek i Polaków w koszmar – podkreśla M. Tichy. Zaznacza, że procesu się nie obawia – chce, aby problemy związane z prawem do aborcji i prawami osób LGBTQ wybrzmiały w przestrzeni publicznej. – Byłam na marszu równości w Białymstoku, gdzie katolicy z napisem „Armia Boga” prawie mnie zabili. Co gorszego może mnie jeszcze spotkać? – pyta.

„Pacyfka” nie żałuje słów, które wypowiedziała w stronę działaczki anti-choice. – Mamy prawo do gniewu! – podkreśla.

Rozprawa odbędzie się 22 lutego, w Sądzie Rejonowym przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie. ©℗

