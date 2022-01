AniJednejWięcej. Znicz pamięci dla Agnieszki

Niespełna trzydzieści osób na tyle poruszyła śmierć 37-letniej Agnieszki z Częstochowy, by w deszczowy wieczór (26 stycznia) stanęły na pl. Adamowicza w geście współczucia i solidarności wobec dramatu rodziny, która stała się kolejną ofiarą zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce.

Pani Agnieszka była w ciąży bliźniaczej. Pojawiły się komplikacje. Obumarł jeden z płodów. Lekarze czekali siedem dni aż umarł drugi z chłopców. Ich ciała usunięto dopiero dwa dni później. Prawdopodobnie wdała się sepsa. Czy dlatego nie żyje kobieta z Częstochowy, która osierociła trójkę dzieci? To wyjaśnia prokuratura w Częstochowie.

Dramatyczne okoliczności śmierci tej kobiety, podobnie jak w ub. roku 30-letniej Izabeli z Pszczyny, wywołały falę oburzenia nie tylko wśród przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego w naszym kraju. W kolejnych miastach są zapowiadane i organizowane manifestacje: "Dla Agnieszki". Jak w Szczecinie - w środę - na pl. Adamowicza.

- Cały czas szukamy winnych. Czy byli to lekarze? Czy winna jest ustawa antyaborcyjna? Czy Trybunał Konstytucyjny? Może PiS? Moim zdaniem winny jest zakaz aborcji w Polsce. A składają się na tę winę wszystkie wcześniej wymienione czynniki - mówiła Dagmara Adamiak, liderka Równie. - Boję się, że do Agnieszki i Izy mogą dołączyć kolejne kobiety. Może Dagmara, Laura, Zosia, Ania... I znów będziemy tu tak stać? Co jakiś czas będziemy krzyczeć: ani jednej więcej?! Imiona zaczną się powtarzać. To jest tak przykre. Przyniosłam czerwony znicz. Chciałabym przesłać wyrazy głębokiego współczucia i mentalnie przytulić rodzinę zmarłej Agnieszki, trójkę jej dzieci, które zostały bez mamy.

Dodawała:

- PiS stale mówi, jak bardzo kocha rodziny, jak są ważne i jak bardzo będzie je wspierał. Widzi w nich ostoję społeczeństwa. Ale gdy kobieta umiera... Przecież bez niej rodziny już nie ma. Umarła matka trójki dzieci. Przez chorą ideologię. Wierzę, że pewnego dnia kobiety przestaną umierać przez zakaz aborcji w Polsce. Właśnie o to musimy walczyć. Polki żądają legalnej aborcji!

Manifestację w Szczecinie zorganizowały fundacje: Równie oraz Pełnia Wyrazu. ©℗

(an)