Odkomarzanie czas zacząć. Cmentarz na początek

duwne

2023-06-13 11:22:31

Co za ***, bezpieczne dla ludzi?? A kto tak stwierdził, te wszystkie firmy z góry?? ** nie bezpieczne! A dla zwierząt? Już niekoniecznie, ehe???? Durne miasto, zamiast brać przykład z innych miast i inwestować w dobrobyt jerzyków, które jedzą do 20tyś. komarów dziennie, to trują nas chemią jak zawsze. Znowu mi się york podrtuje. A tak w ogóle to po tym ich odkmorzaniu wcale nie jest nawet lepiej.......