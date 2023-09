Wspominki w „Tęczowej Krainie". Pamięć o (minionych) pupilach

Fot. Tęczowa Kraina

„Złączył nas wszystkich smutek. Ale każdy ma tysiące radosnych wspomnień. To dzień, aby o nich sobie przypomnieć i odwiedzić małych przyjaciół” – tak o przypadającym 1 października Dniu Pamięci o Zmarłych Zwierzętach mówią jego organizatorzy ze szczecińskiej „Tęczowej Krainy”.

Przy ul. Bielańskiej w Szczecinie od kilku lat mieści się cmentarz dla zwierząt – „Tęczowa Kraina”. Zajmuje 7 tysięcy m kw. powierzchni z możliwością rozbudowy do 2 ha. To teren, na którym nigdy nie gasną znicze pamięci: ogrodzony, monitorowany, z budynkiem usługowym, dostępem do mediów, w tym wody, z nasadzeniami zieleni, wytyczonymi alejkami. Jednak przede wszystkim z kwaterami, do których na ostatni spacer trafiły setki kochanych pupili.

Ich opiekunowie spotkają się znów – w najbliższą niedzielę – 1 października. W dzień szczególny, nieoficjalnego święta ludzi kochających zwierzęta.

– W pierwszą niedzielę października przypada to nieoficjalne święto – Dzień Pamięci o Zmarłych Zwierzętach. To już szósty raz, gdy z tej okazji zapraszamy na spotkanie do „Tęczowej Krainy” – krematorium i grzebowiska zwierząt domowych w Szczecinie. Złączył nas wszystkich smutek. Ale każdy ma tysiące radosnych wspomnień. To dzień, aby o nich sobie przypomnieć i odwiedzić małych przyjaciół – zachęcają organizatorzy wydarzenia

VI Dzień Pamięci o Zmarłych Zwierzętach w „Tęczowej Krainie” potrwa w godz. 9-18. ©℗

(an)