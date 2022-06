Jest upał, ale fali wezwań o pomoc nie ma

Mimo że do Szczecina dotarła dziś (18 czerwca) fala potężnych upałów, to na szczęście jak do tej pory nie przekłada się to na większą liczbę interwencji pogotowia związanych z udarami czy omdleniami.

- Dyspozytorzy nie odnotowali większej liczby wezwań - poinformowała w sobotę po g. 17 Paulina Heigiel, rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Jak zawsze w weekend jest trochę więcej interwencji niż w dni powszednie, ale nie ma to związku z pogodą.

Co zrobić, aby nie narazić swojego zdrowia w skwar? Należy unikać wychodzenia na słońce w godzinach południowych. Koniecznie trzeba pić dużo wody - słodkie napoje gazowane na wiele się nie zdadzą. Zwiększoną aktywność fizyczną, treningi i tak dalej zarezerwujemy na godziny ranne i wieczorne.

(as)