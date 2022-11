Jazda pod prąd ul. Jacka Soplicy w Szczecinie

Napisał do nas Czytelnik, który jest mieszkańcem jednokierunkowego odcinka ulicy Jacka Soplicy między skrzyżowaniami z ulicami Maksyma Gorkiego i Stanisława Leszczyńskiego w Szczecinie. Jak podkreśla, codziennie, co wynika z jego i sąsiadów obserwacji, około 10 samochodów przejeżdża ulicę pod prąd. To stwarza duże niebezpieczeństwo.

– Wystarczyłoby zamontować monitoring, ewentualnie radar i kasa miasta wzbogaciłaby się o niemałą kwotę – zasugerował nasz Czytelnik i dodał, że interweniował w tej sprawie zarówno na policji, jak i w Straży Miejskiej. Bez skutku. Nadmienia też, że na ulicy Jacka Soplicy jest duży ruch samochodów, a jej skrzyżowanie z ulicą Maksyma Gorkiego jest bardzo niebezpieczne. Było już tam parę kolizji drogowych.

Czy w związku z opisaną wyżej sytuacją służby miejskie, w tym referat ds. organizacji ruchu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, rozważają wprowadzenie rozwiązania, które wyeliminowałoby problem, na który uwagę zwraca nasz Czytelnik? I jakie mogłoby to być ewentualnie konkretnie rozwiązanie, skutecznie temperujące zapędy tych zmotoryzowanych, którzy za nic mają przepisy i łamią z premedytacją zakaz wjazdu?

Na odpowiedź z magistratu czekamy już trzeci tydzień. Najwyraźniej nikt z urzędników prezydenckich nie ma nic do powiedzenia zainteresowanym mieszkańcom w kwestii poprawy bezpieczeństwa i pomysłów na wyeliminowanie kolizyjnych sytuacji, jakie stwarzają łamiący nagminnie reguły ruchu obowiązujące w tym miejscu Łękna. ©℗

(M)