Na ul. Mazurskiej w Szczecinie kują asfalt

Od wtorku na krótkim odcinku ul. Mazurskiej między pl. Odrodzenia i al. Papieża Jana Pawła II pojawili się ze sprzętem drogowcy ze spółki Strabag, a wraz nimi pierwsze utrudnienia w ruchu w tym rejonie. W ramach bieżącego utrzymania przystąpili na zlecenie ZDiTM do wymiany nawierzchni jezdni. Chociaż przejazd nim jest możliwy, to kierowcy powinni zachować czujność i uważać na wygrodzenia z pachołków w miejscach odkrywek przy takich okazjach w postaci wystających studzienek z instalacjami infrastruktury podziemnej. Prace zaplanowane zostały do najbliższego weekendu - powinny zakończyć się w sobotę.

(M)