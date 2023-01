Janusz Kowalski domaga się repolonizacji SEC

Według polityka ta repolonizacja jest istotna szczególnie w kontekście nastawienia elit gospodarczych w Niemczech. A one chciałyby jak najszybciej wrócić do robienia interesów z Rosjanami, tak jak robiły to przed wojną na Ukrainie.

- Uważamy, ze kapitał jak najbardziej ma narodowość. To jest szczególnie istotne w tych czasach i w tej gałęzi gospodarki - przekonywał radny miejski Dariusz Matecki, najważniejszy działacz SP na Pomorzu Zachodnim. - W 66 proc. właścicielem SEC-u jest niemiecki E. ON. Ta spółka budowała Nord Stream.

Komentarze

Edek 2023-01-23 14:53:42 Znowu ci medrcy robią ludziom wodę z mózgu.Szczyt hipokryzji .Ilu ludzi jeszcze da się nabrać na te kłamliwe teorie. Żenada wynocha z mojego miasta .

Alicja 2023-01-23 14:52:34 Cieszę się, że SEC nie jest w waszych rękach bo nie zarobiłabym na opłaty za ogrzewanie. Dzięki temu, że SEC jest w niemieckich rękach nie aż tak mocno odczuwam podwyżki ogrzewania. Proste. Panie Kowalski idź pan gdzie indziej siać zamęt.

Ck 2023-01-23 14:43:34 Reakrywujcie jeszcze produkcję Syreny bo to polska konstrukcja i nadaje się do wożenia tyłków partyjnych dygnitarzy. Zamknijcie internet bo to wymysł zachodu. Czołgi Leppard to też niemieckie, oddajcie więc Ukraińcom T72.

Jacek 2023-01-23 14:38:40 Kilku oszołomów z partyjki o poparciu 0,5% szantażuje Polskę i Polaków. Wsyd na cały cywilizowany Świat. Z naszych podatków utrzymujemy tych pajaców. A ten matecki to już wybitny paproch

Polskie 2023-01-23 14:29:05 Polskie ciepło aby tylko bez przerw w dostawach

Ciepło 2023-01-23 14:27:15 Czy polskie czy niemieckie najważniejsze aby zawsze było i tanie było

doktor 2023-01-23 14:21:14 Postuluję reuczłowieczenie Janusza Kowalskiego. Do tego czasu proszę wstrzymać się ze złośliwymi uwagami pod adresem tego nieszczęśnika. To nie jego wina, że się taki urodził.

Peówa 2023-01-23 14:19:09 Nie cieszcie sie! My spszedamy wszystko!

itd 2023-01-23 14:13:41 Taka sama sytuacja jest w Freie stadt Danzig,W radzie nadzorczej zasiadal ''swiety'' zlodziej samorzadowy Adamowicz,ktory trzepadl gruba kase,Zyski z tego biznesu ida daNiemiec.Brawo Solidarna Polska macie moj glos,Zrobilibyscie porzadek z ''nadzwyczjna kasta'' gdyby nie veta Dudy.

Viki 2023-01-23 14:03:18 Do utylizacji . Tlenu dla Was szkoda .

Hans Stettke 2023-01-23 14:03:15 "Radni sprzedali udziały niemieckiej spółce, która z czasem przejęła większość. Wokół tej transakcji było wiele niejasności. Po latach miasto znów robi interesy ciepłownicze z niemiecką firmą, choć może to doprowadzić do upadku polskich elektrociepłowni w Szczecinie. Dywidendy za 2019 rok przeznaczone dla udziałowców Szczecińskiej Energetyki Cieplnej wyniosły 24 miliony złotych. To pieniądze wypracowane przez mieszkańców miasta, ale większość z nich trafi do niemieckiej firmy"

Zenek 2023-01-23 13:52:22 SP to by się lepiej sądami zajęła, bo takiego bałaganu, jaki ich szefunio Ziobro narobił, to najstarsi indianie nie pamiętają...

Dumny 2023-01-23 13:51:50 Kiedyś wszystko było nasze, polskie, ale komuś to bardzo przeszkadzało. Najbardziej przeszkadzało to tym, którzy są teraz w partiach prorosyjskich i proniemieckich. Jestem dumny, że rządzą nami tacy prawdziwi Polacy, patrioci, jak np. Janusz Kowalski, Dariusz Matecki, Zbigniew Ziobro.

Grażyna 2023-01-23 13:49:25 To niemożliwe żeby taki Janusz mówił prawdę. Czy to możliwe że ważny element bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta i kraju jakim jest SEC nasi lokalni wodzowie sprzedali Niemcom? Nie chce mi się wierzyć że jakiś Janusz przyjeżdża i tak mówi i jeszcze Mateckiego chwali. To niemożliwe

Kenny 2023-01-23 13:47:54 Dzizas patrząc na te kreatury zbiera mi się na wymioty