Interwencja "Kuriera". Jest market, nie ma pobocza i „zebry”

Od 7 sierpnia 2020 r. w budowlanym markecie Mrówka w Nowogardzie na ulicy 3 Maja można zrobić zakupy z artykułami budowlanymi, remontowymi i wykończeniowymi. Mieszkańcy Nowogardu i okolic mają jednak problem, bo wokół nie ma żadnego bezpiecznego przejścia dla pieszych.

W tej części miasta znajduje się tylko ścieżka rowerowa do Olchowa po prawej stronie (jadąc w kierunku Olchowa, co jest niewystarczającym rozwiązaniem, by piesi mogli bezpiecznie przejść do marketu). Market usytuowany jest przy ruchliwej trasie wychodzącej na obwodnicę S6. Aby dostać się do niego, piesi muszą pokonać ruchliwą drogę. Nie ma tam wyznaczonego dla nich przejścia i oświetlenia. Dlatego przechodzą, gdzie i jak chcą, bo nie ma innej możliwości dojścia do marketu. Piesi, którzy chcą zrobić zakupy, mają dwie możliwości – iść poboczem ruchliwej ulicy albo przejść na drugą stronę ze ścieżki rowerowej, ale wtedy przechodzą na drugą stronę jezdni ryzykując życie.

– W związku z rozpoczęciem działalności sklepu Mrówka w Nowogardzie na ul. 3 Maja z tego co pamiętam to 30 grudnia 2021 wspominałem na komisji i sygnalizowałem, że nie ma tam bezpiecznego przejścia dla klientów poruszających się pieszo do marketu. Jego odpowiednie oznakowanie z pewnością przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. Odpowiednim rozwiązaniem byłby chodnik. Szkoda, że nikt nie pomyślał o tym, gdy market był budowany – apeluje radny Andrzej Kania.

Z opinią na temat potrzeby powstania „zebry” w tym miejscu, jak i samego bezpieczeństwa, zgadza się również radny Marcin Nieradka.

– Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów, stąd też mój apel do pieszych, by sami też zadbali o swoje bezpieczeństwo – podkreśla Marcin Nieradka. – Miejsce wokół marketu Mrówka jest szczególnie niebezpieczne dla pieszego. Oczywiście, będę również w tym roku monitował, by ten temat i inne były brane pod uwagę w planowanych przez gminę inwestycjach. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY