In vitro w Szczecinie ma być kontynuowane. Nowa Lewica apeluje do prezydenta Krzystka

W srode in vitro, w piatek ogolnie dostepna aborcja niedlugo zgoda na eutanazje,Lewacy dajcie juz spokoj kompletnie sie pogubiliscie,Powiem Cejrowskim''POSZLI WON''

Czy nie można przez NFZ albo z pieniędzy Owsiaka? Niech Lewica ogłosi zbiórkę z Orkiestrą na in vitro

Mam pomysł! Niech Lewica sama finansuje ten projekt, nie bronię im. Stać ich na to, są dobrze ustawieni finansowo, p. Wieczorek i koledzy mogą pomóc.

On

muszą fundować innym koszty procedur inseminacyjnych... a najgorsze w tym że to kompletnie bez sensu

Jak jakiś mąż nie potrafi to ja chętnie pomogę i będzie taniej jak in vitro :)

Wacław

2022-02-15 14:33:38

Nie jestem przeciw in vitro ale wydaje się że to można rozwiązać inaczej niż Lewica chce. Bo Lewica to tylko lans a nie szukanie optymalnych rozwiązań. Warto pomyśleć o wsparciu osobistym