Iluminacje ożywiły miasto

Dużą widownię miało niedzielne wydarzenie Iluminacje Szczecin. Wiele osób z ochotą wyszło na wieczorny spacer po centrum miasta, żeby zobaczyć świetlne widowisko przygotowane w kilku miejscach.



Była to kolejna okazja, by zobaczyć rozświetlone alejki Parku Żeromskiego, deptak Bogusława i Teatr Letni. W centrum miasta można było obejrzeć pięć projektów audio-wizualnych - „Pianino setki kolorów” przy alei Fontann, „Po leśnej stronie rzeczy. Kobieta z natury idealna” - przy pl. Żołnierza Polskiego. W alei kwiatowej zabrzmiała porywająca do tańca „Świetlna samba”, w podwórku przy ul. Mariackiej zawisło „Miasto lampionów”, a na pasie zieleni Trasy Zamkowej neon „Kino свобода” z generatorami prądu na korbkę, uruchamiany przez widzów.

Miły dla wielu spacer po rozświetlonym mieście przed godz. 23 popsuł deszcz. Dla wielu plenerowa zabawa zakończyła się szybciej niż planowali.

