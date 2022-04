Morskie Centrum Nauki rozbłysło

W piątkowy wieczór szczecinianie i turyści mogli ocenić możliwości systemu oświetlenia Morskiego Centrum Nauki im. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. MCN rozbłysło wieloma kolorami. Iluminacja będzie odbywała się codziennie - aż do otwarcia Centrum.

- To miejsce stanie się nową ikoną Szczecina - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz na briefingu prasowym poprzedzającym iluminację. - Ten statek, który na stałe zakotwiczył na Łasztowni, rozbłyśnie dla nas, pokazując piękno zarówno samej architektury, jak i otoczenia. Czas rozświetlenia będzie zsynchronizowany z dźwigozaurami.

Marszałek dodał, że MCN ma promować naukę i morskość Szczecina i Pomorza Zachodniego. Ma być atrakcyjny zwłaszcza dla najmłodszych. Na jego otwarcie musimy poczekać do końca roku.

- Póki co chcemy państwa zaintrygować iluminacją - stwierdził marszałek. - Ten obiekt oświetla 16 tysięcy diod. Ale to obiekt wykonany w najwyższych standardach, jeśli chodzi o ochronę środowiska, a więc także o zużycie energii. Te piękne tańce światła nie będą ani kosztem ekologii, ani naszych kieszeni. Godzina oświetlania to koszt 20 złotych. Patrząc na wielkość obiektu, to nie są duże pieniądze.

Pokaz przyciągnął wielu widzów. Gromadzili się na nabrzeżu, na Trasie Zamkowej, na Wałach Chrobrego.

©℗

(as)

Film: Anna Gniazdowska