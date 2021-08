Hybrydy MAN-a na trasach. Nowy tabor już w SPPK

Na trasy obsługiwane przez Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wyjechały fabrycznie nowe cztery autobusy niskoemisyjne z napędem hybrydowym. To pierwsze pojazdy tego typu przewoźnika dostarczone w ramach kontraktu ze spółką MAN Truck&Bus Polska. Oficjalnie odebrane zostały od producenta w miniony czwartek i jeszcze tego samego dnia jeden z nich ruszył w pierwszy kurs na linii 102. Od piątku mogą podróżować także nimi np. pasażerowie jednej z najbardziej obłożonych linii 107 między szczecińskim pl. Rodła i polickim osiedlem Chemik.



- W zależności od potrzeb nowe autobusy będą wykorzystywane na wszystkich naszych liniach - informuje Grzegorz Ufniarz kierownik działu przewozów w SPPK. - Wyposażone są w silniki napędzane olejem napędowym, spełniają normę EURO 6. Posiadają system wspierania pracy autobusu, co powoduje, iż są kwalifikowane jako autobusy hybrydowe. Są to autobusy najnowszej generacji, zaprojektowane i zbudowane całkowicie od podstaw przez producenta. W cały pojeździe jest klimatyzacja, full led, przystosowane są do przewozu pasażerów niepełnosprawnych.

W przetargu na zakup autobusów, rozpisanym przez SPPK jeszcze w ubiegłym roku, wystartowało dwóch producentów. Spółka MAN Truck & Bus Polska, z którą podpisana została umowa, skalkulowała ofertę na 5 997 480 zł brutto (4 876 000 zł netto), a spółka EvoBus Polska zaproponowała swoje pojazdy podobnej klasy i o zbliżonych parametrach za 6 763 770 zł brutto.

Cena autobusu solowego wyniosła 1 059 000 zł netto, cena autobusu przegubowego 1 379 000 zł netto.

Dostawca udzielił na nie 4-letniej gwarancji całopojazdowej i 10 lat gwarancji na występowanie korozji.

– To kolejna inwestycja spółki w tabor, finansowana ze środków własnych wygospodarowanych na ten cel. Systematycznie staramy się go odnawiać wraz z wycofywaniem najstarszych z eksploatowanych przez nas od kilkunastu lat pojazdów – podkreśla Grzegorz Ufniarz.

Dotąd SPPK dysponowało 48 autobusami, w większości też MAN-ami. Jest ich 30, pozostałe to solarisy. Te ostatnie pochodzą z dostaw w latach 2011 i 2017. Najstarsze z modeli MAN liczą sobie po 16-17 lat, kilka z nich zostało wycofanych z użytku w czerwcu tego roku. Najwięcej, bo 14 pojazdów to przegubowe MAN-y modelu NG3x3 Lion’s City G, kupowane jako fabrycznie nowe w latach 2012-2016, 2018 i 2019 oraz 12 krótkich MAN-ów modelu NL283 Lion’s City zakupionych w tych samych latach.

Te dwa nowe krótkie i dwa przegubowe autobusy niskopodłogowe wyróżniają się nieco zmienioną kolorystyką karoserii na przedzie od pozostałego taboru, ale one również utrzymane są w barwach firmowych SPPK. ©℗

