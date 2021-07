Hybrydy na polickie trasy. SPPK najnowszy tabor od MAN-a

Do końca sierpnia do zajezdni Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Fabrycznej w Policach powinien dotrzeć nowy tabor. Tym razem będą to cztery autobusy z napędem hybrydowym wyprodukowane dla przewoźnika przez spółkę MAN Truck&Bus Polska. I zarazem będą pierwszymi tego typu pojazdami, które w jej barwach wkrótce mają pojawić się na trasach regularnych linii obsługiwanych przez spółkę.

Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych hybryd (dwóch krótkich o długości do 12,5 m oraz dwóch przegubowych to długości do 18,1 m) planowana była jeszcze w czerwcu. Okazało się, że producent ma kłopot z kompletnym wyposażeniem zamówionych i zmontowanych już egzemplarzy dla spółki z Polic. Część podzespołów, m.in. do obsługi systemu informacji pasażerskie, importowanych z innych krajów, utknęła w transporcie morskim, kiedy to wiosną br. doszło do zablokowania Kanału Sueskiego. Rykoszetem na planie dotyczącym dostaw odbiła się również pandemia koronawiurusa.

W przetargu na zakup autobusów, rozpisanym przez SPPK jeszcze w ubiegłym roku, wystartowało dwóch producentów. Spółka MAN Truck & Bus Polska, z którą podpisana została umowa, skalkulowała ofertę na 5 997 480 zł, a spółka EvoBus Polska zaproponowała swoje pojazdy podobnej klasy i o zbliżonych parametrach za 6 763 770 zł.

- To kolejna inwestycja spółki w tabor, finansowana ze środków własnych wygospodarowanych na ten cel . Systematycznie staramy się go odnawiać wraz z wycofywaniem najstarszych z eksploatowanych przez nas od kilkunastu lat pojazdów - informuje Grzegorz Ufniarz, kierownik działu przewozów w SPPK. - Zgodnie z umową z MAN-em, czas na dostawę mija w sierpniu. Zakontraktowaliśmy pojazdy w pełni już wyposażone i takie powinny być do nas przez producenta dostarczone.

Aktualnie SPPK dysponuje 48 autobusami, w większości też MAN-ami. Jest ich 30, pozostałe to Solarisy. Te ostatnie pochodzą z dostaw w latach 2011 i 2017. Najstarsze z modeli MAN liczą sobie po 16-17 lat, kilka z nich zostało wycofanych z użytku w czerwcu tego roku. Najwięcej, bo 14 pojazdów to przegubowe MAN-y modelu NG3x3 Lion’s City G, kupowane jako fabrycznie nowe w latach 2012-2016 2018 i 2019 oraz 12 krótkich MAN-ów modelu NL283 Lion’s City zakupionych w tych samych latach. ©℗

(MIR)