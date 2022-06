Debiut ósmej hybrydy. „Gwiazda" na torach

Kolejny pociąg z napędem elektryczno-spalinowym wyruszył we wtorek na zachodniopomorskie szlaki. To już ósma hybryda zakupiona przez samorząd województwa. Wygodna, nowoczesna, przyjazna środowisku. I z nietypowym malowaniem nawiązującym do Unii Europejskiej. Właśnie ze względu na unijne gwiazdki na poszyciu jeszcze przed oficjalną prezentacją przylgnął do niej przydomek „Gwiazda". W swój pierwszy kurs wyruszyła ze Szczecina do Kołobrzegu.

Hybrydy kursują po Pomorzu Zachodnim od stycznia 2021 r. Do końca ubiegłego roku samorząd województwa pozyskał w sumie siedem takich nowoczesnych pociągów. Umowa z firmą Newag przewidywała tzw. opcje. Zarząd Województwa zdecydował o zakupie jeszcze pięciu dwunapędowych zespołów trakcyjnych. Hybrydowa flota do końca tego roku ma liczyć 12 pojazdów.

- Mamy złoty pociąg, mamy pociąg w barwach Pogoni Szczecin i "Moniuszko". Jest hybryda "Bursztynowa", ' Ekologiczna", tym razem zdecydowaliśmy się na nawiązanie do Unii Europejskiej - tłumaczy marszałek Olgierd Geblewicz. - Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w Unii. Bez Unii nie byłoby wielu zmian na lepsze, nie byłoby dofinansowania na te nowoczesne pociągi.

"Gwiazda" będzie miała wkrótce zamontowany superkondensator, który pozwoli pociągowi wykorzystywać energię zgromadzoną podczas hamowania.

- Będzie ona wykorzystywana do prędkości 60 km na godz. i przyniesie kolejne oszczędności - tłumaczy Zbigniew Konieczek, prezes firmy Newag, producenta taboru. - To będzie jedyny taki pociąg w Europie i chciałbym, aby pan marszałek pozwolił zaprezentować go na najważniejszych branżowych targach, które we wrześniu odbędą się w Berlinie.

Jedna hybryda na torach to rocznie 338 ton dwutlenku węgla mniej. To osiągi przy średnim rocznym przebiegu 150 tys. km, z czego około 40,7 proc. przypada na odcinki zelektryfikowane. Zmniejszenie emisji tlenku azotu szacuje się na 650 kg, a tlenku węgla - ok. 52 kg. Dzięki możliwości zmiany napędu ze spalinowego na elektryczny - do atmosfery nie trafia ok. 130 kilogramów sadzy. Oszczędność paliwa szacuje się na ponad 70 t. Po zamontowaniu superkondensatora te wskaźniki będą jeszcze lepsze.

W hybrydach jest 150 miejsc siedzących (ogółem 302) i przestrzeń do przewozu 10 rowerów. Pojazdy są wyposażone w klimatyzację, internet bezprzewodowy, monitoring, elektroniczny system informacji pasażerskiej, sygnalizację przeciwpożarową, defibrylator, rampy ładunkowe dla wózków. Na wyposażeniu 36WEh znajduje się również defibrylator AED – sprzęt ratujący życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Od 2010 roku Województwo Zachodniopomorskie na zakup 69 pojazdów szynowych przeznaczyło 1,2 mld zł. Wartość pięciu pociągów hybrydowych, które mają zostać dostarczone w tym roku to 123 mln zł. Zakupy nowoczesnego taboru są możliwe dzięki Funduszom Europejskim. ©℗

Tekst i film: Tomasz TOKARZEWSKI

Foto: Dariusz GORAJSKI